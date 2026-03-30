Savona festeggia i 50 anni di Apple con eventi, conferenze e visite al museo

Il 1° aprile 1976 veniva fondata Apple, azienda destinata a diventare protagonista della diffusione del computer come strumento personale. A cinquant’anni di distanza, Apple è un colosso dell’informatica consumer e, insieme a Coca Cola e McDonald, uno dei marchi globalmente più riconosciuti.

Le iniziative saranno numerose ovunque. Savona grazie all’All About Apple Museum ospita una collezione straordinaria per completezza, unica in Italia e notevole a livello internazionale. Al patrimonio di cimeli si affiancano competenze storiche e di diffusione della cultura scientifica maturate in quasi venticinque anni di attività. L’informatica modifica continuamente il nostro quotidiano: le vicende e i prodotti Apple sono casi di studio per scoprire una storia più grande, per comprendere i cambiamenti del presente e affrontare il futuro con consapevolezza. Il 1° aprile 2026inizia il ciclo di eventi organizzati in sinergia dal Comune di Savona e dal Museo, per inaugurare un intero anno dedicato a un anniversario che interessa l’intera società. L’iniziativa si inserisce nel percorso di valorizzazione del patrimonio museale avviato dal Comune con la candidatura a Capitale italiana della cultura 2027. L’All About Apple Museum, un unicum nazionale, è al centro di una riflessione su innovazione, design e territorio, che conferma la vocazione cittadina a indagare la contemporaneità e guardare al futuro con le lenti della tecnologia.

“Il Museo Apple per la Città di Savona, - spiega l'assessore alla Cultura del Comune di Savona, Nicoletta Negro - rappresenta uno scrigno narrativo preziosissimo di una grande storia, che riguarda l'evoluzione della tecnologia mondiale nel campo digitale e non solo. Savona con la presenza attiva di questo Museo, diventa il simbolo dell'innovazione tecnologica, ma anche del costume, che negli ultimi cinquant'anni, hanno visto la nostra quotidianità ed il nostro modo di lavorare, stravolgersi per sempre. Siamo molto grati ai volontari, che con tanta dedizione, continuano a tenere viva l'attenzione sul tema, organizzando mostre, momenti di approfondimento, aperture straordinarie per turisti e scuole, aderendo fra le altre, anche alle iniziative della Rete dei Musei Provinciale di Fondazione De Mari e del MuSA della Città di Savona.”

“Il traguardo dei 50 anni rappresenta una soglia significativa per qualsiasi realtà. Il ruolo di Apple nell’evoluzione dell’informatica personale è indiscutibile, ma non esaurisce da solo la complessità di questo settore. All About Apple ODV, alla soglia dei suoi 25 anni di attività, nasce come iniziativa collezionistica con l’obiettivo di conservare e valorizzare la storia di Apple. Nel tempo, attraverso l’esperienza e lo studio, questo approccio si è evoluto: Apple è diventata una chiave di lettura per raccontare, in modo più ampio e trasversale, la storia dell’informatica nel suo insieme. Questo primo approfondimento, proposto in occasione della ricorrenza, si inserisce in un percorso culturale maturato negli anni e destinato a svilupparsi, in dialogo con il territorio e in collaborazione con la Città di Savona e la Rete dei Musei della Provincia.” (Alessio Ferraro — presidente di All About Apple ODV e direttore del Museo).

Teaser sui temi che saranno trattati nell’incontro in Sala Rossa

Orchi e barbabietole? Il mestiere dello storico dell’informatica!

Leonardo Bigollo, chi era costui? E che c’entra con il digitale?

Un picnic di computer in Ohio nel 1927? Tutte donne!

Quanti erano i potenziali Wozniak? Mezzo milione!

Il programma del 1° aprile

Ore 11:30 | Conferenza stampa presso l’All About Apple Museum (Piazza De André). Il Museo svelerà alla città e ai media il calendario delle iniziative annuali. Interverranno Nicoletta Negro (assessore del Comune di Savona), Alessio Ferraro e Andrea Palermo (All About Apple Museum);

a seguire Taglio delle torte realizzate come reinterpretazione del tradizionale “pesce d’aprile” savonese dai maestri pasticcieri dell’Antico forno Besio e del panificio U pan i Dusci.

Ore 14:30 - 17:00 | Open Day al museo. Un’apertura speciale a ingresso gratuito per cittadini e turisti, con visite guidate e dimostrazioni su computer d’epoca mantenuti in perfetta funzione.

Ore 17:30 - 19:00 | Salto triplo nella storia dell’informatica, da Leonardo Bigollo alla Apple

Presso la Sala Rossa del Comune di Savona, fra orchi e barbabietole, cifre e macchine universali, si discute del mestiere dello storico riflettendo sui grandi cambiamenti indotti dal digitale.

Primo di una serie di tre puntate fatte per divertire e interessare tutti, il racconto di Giovanni A. Cignoni, storico dell’informatica, sarà introdotto da Alessio Ferraro, presidente di All About Apple ODV, e Mauro Cuomo, negli anni ’80 collaboratore di Steve Jobs.

I relatori dell’incontro in Sala Rossa

Alessio Ferraro: consulente informatico con lunga esperienza nel mondo Apple fin dagli anni ’80. Ha fondato e guida l’associazione All About Apple, ricoprendone oggi il ruolo di presidente, una realtà unica a livello internazionale che rende accessibili al pubblico i prodotti storici perfettamente funzionanti.

Giovanni A. Cignoni: da oltre trent’anni lavora sull’informatica di domani dividendosi fra ricerca, docenza e consulenza, agitato non mescolato. Da venti, con Progetto HMR studia anche l’informatica di ieri. Docente di ingegneria del sofware e simulazione in più atenei, da oltre dieci anni è titolare del corso di Storia dell’Informatica all’Università di Pisa.

Mauro Cuomo: laureato in informatica ed executive coach con oltre trent’anni di esperienza internazionale in contesti innovativi. Dopo gli inizi in Olivetti, è approdato in Apple Computer ricoprendo diversi ruoli dirigenziali tra l’Italia e la California. Supporta le aziende nelle trasformazioni agili e nell’affrontare lo scenario globale.