Artemis II e la cometa 2026 A1 MAPS: a Savona incontro con gli Astrofili Orione per seguire lancio e passaggio vicino al Sole

Giovedì 2 aprile, alle ore 15, l’associazione Astrofili Orione propone un incontro presso la Libreria Paoline sulla missione Artemis II, che dovrebbe partire la mattina dello stesso giorno, alle 00:24 ora italiana. In tal caso, sarà possibile vedere le immagini del lancio. In caso di rinvio, ci aggiorneremo sulle ultime novità della missione.

Inoltre, dal pomeriggio del 2 aprile sarà possibile iniziare ad osservare le immagini della cometa 2026 A1 MAPS, perché entrerà nell’obiettivo della camera C3 della sonda SOHO.

Questa cometa è una Sungrazer della famiglia Kreutz e passerà così vicina al Sole che probabilmente si disintegrerà. Sarà molto interessante osservare le ultime fasi della vita di questa cometa, che proviene da una distanza di oltre 45 miliardi di chilometri e ha impiegato quasi mille anni ad arrivare al suo perielio.