Savona, il Complesso della Cattedrale visitabile anche a Pasqua

A partire dalla Settimana Santa sono numerose le possibilità di visita al patrimonio culturale del Complesso Museale della Cattedrale, che apre al pubblico la Cappella Sistina, il coro ligneo intarsiato del duomo, gli Appartamenti di papa Pio VII e il Museo del Tesoro.

Nel rispetto del triduo pasquale durante la giornata del Venerdì Santo il complesso resterà chiuso. Invece in serata sarà possibile visitare la Sistina: un'occasione straordinaria attesa soprattutto da chi proviene da fuori città per la Processione del Venerdì Santo.

L’accompagnamento alle visite e l’apertura più ampia del periodo pasquale è, come sempre, offerta dall’impegno volontario e dalla passione per l’arte che anima l’Associazione Amici del Patrimonio Ecclesiastico e il gruppo Servizi Educativi del complesso museale.

Sul sito web del complesso museale cattedralesavona.it/aperture-del-museo-nella-settimana-santa-2026 sono già pubblicate le date delle aperture straordinarie con visite guidate senza prenotazione: 9, 13, 16, 23 e 30 aprile e 4, 7, 12 e 14 maggio dalle ore 10 alle 12:45; 1, 2, 3 e 6 aprile e 1° maggio dalle 10 alle 12:45 e dalle 15:30 alle 17:45; apertura regolare mattina e pomeriggio, Sabato Santo e domenica di Pasqua.

La grafica della locandina e gli auguri al pubblico sono stati curati dagli studenti del corso di Grafica e Comunicazione dell’I.I.S.S. Ferraris Pancaldo in formazione scuola lavoro, sotto la guida dei Servizi Educativi. Per ulteriori informazioni occorre telefonare al numero 3270281083 o scrivere un'e-mail avisitasistina@diocesisavona.it.