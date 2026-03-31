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Politica | 31 marzo 2026, 14:59

Difesa civica e degli organi di garanzia, il presidente Balleari nominato coordinatore nazionale dell'organismo

“Onorato di questa carica: in una società sempre più complessa, la tutela di tutti i cittadini e dei più fragili ha un valore altissimo”

Difesa civica e degli organi di garanzia, il presidente Balleari nominato coordinatore nazionale dell'organismo

Dopo la riunione plenaria dei difensori civici di tutta Italia, che si è svolta a Genova il 25 marzo scorso, è arrivata stamani l’investitura, da parte della Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative, per il presidente del Consiglio regionale ligure Stefano Balleari a Coordinatore nazionale della difesa civica e degli organi di garanzia.

“Sono particolarmente onorato di essere stato individuato come coordinatore dei Difensori  civici e delle figure di Garanzia - dichiara il presidente Stefano Balleari - perché, in una società sempre più complessa, la tutela di tutti i cittadini e, in particolare, delle persone più fragili, come i minori, le vittime di reato e i detenuti, riveste un valore altissimo che mi impegno a rappresentare con senso di responsabilità”.

Redazione

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