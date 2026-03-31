Europa Verde Savona: "Sosta breve in centro? Non incentiva il commercio, meglio la 'mobilità dolce'"

"Apprezziamo l’attenzione dell’amministrazione savonese di valutare a tutto campo proposte sperimentate in altri Comuni per incentivare il commercio nel centro città. Tuttavia l’ipotesi di creare aree di sosta breve in centro, attualmente al vaglio dell'amministrazione comunale e previste dal piano della mobilità sostenibile, rischiano di non essere una soluzione adeguata".

Ad affermarlo sono Laura Bertolino e Marco Brescia, coportavoce provinciali di Europa Verde Savona, che proseguono: "La filosofia seguita dalle principali città europee – e anche dall'amministrazione savonese – prevede la riduzione del traffico veicolare privato, principale fonte di degrado e inquinamento nei centri urbani. Al suo posto, si promuove una "mobilità dolce": a piedi, in bicicletta o con i mezzi pubblici. Le ridotte dimensioni del centro storico facilitano queste scelte, poiché è possibile attraversare la città in pochi minuti partendo dai principali parcheggi di cintura. Lo stesso vale per via Boselli, citata dalla stampa: dista appena un centinaio di metri dal maggiore parcheggio pubblico savonese e non necessita di aree di sosta dedicate agli acquisti".

"Questa amministrazione ha realizzato numerose azioni importantissime a carattere ambientale e per migliorare la qualità della vita in città: l'avvio della raccolta differenziata porta a porta, che ha aumentato sostanzialmente le frazioni recuperate; l'estensione e la riqualificazione delle aree pedonali; la ripiantumazione, attesa da anni, degli alberi tagliati; il riammodernamento della rete di illuminazione pubblica, che genera risparmi energetici straordinari, migliora l'illuminazione cittadina, abbatte i costi e riduce le emissioni clima-alteranti", aggiungono.

"Tutte queste iniziative positive vanno in una direzione opposta all'incentivo dell'uso dell'auto per i piccoli acquisti. Per questo, invitiamo l'amministrazione a proseguire in modo coerente con le scelte intraprese, sostenendo la vivibilità del centro storico da parte dei cittadini. La fruibilità degli spazi a piedi è il vero volano del commercio", concludono.