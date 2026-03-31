Pietra, si dimette l'assessore Vaianella: "Decisione non facile, è stato un onore poter servire la nostra comunità"

Cambio in vista per la Giunta del sindaco Luigi De Vincenzi, a Pietra Ligure. Lo scorso 26 marzo ha infatti presentato le proprie dimissioni l’assessore Maria Cinzia Vaianella, rimettendo in maniera irrevocabile il proprio incarico all’interno dell’amministrazione comunale, restituendo contestualmente le deleghe all’ambiente e alle attività produttive.

Una decisione che, come spiegato dalla stessa Vaianella, arriva al termine di una riflessione approfondita e dettata da motivazioni personali e professionali. «Si tratta di una decisione non facile e a lungo ponderata», afferma l’ex assessore, sottolineando come «sopraggiunti impegni di natura personale e professionale non mi consentono più di garantire la presenza e la dedizione necessarie per ricoprire un incarico così rilevante».

Il sindaco Luigi De Vincenzi ha accolto le dimissioni esprimendo rammarico, ma anche rispetto per la scelta compiuta. «Prendo atto con rammarico, ma con profondo rispetto, della scelta dell’assessore Vaianella, dettata da ragioni personali», ha dichiarato il primo cittadino, che ha voluto ringraziare pubblicamente per il lavoro svolto: «Desidero esprimerle un sincero ringraziamento per il prezioso lavoro portato avanti con competenza, passione e impegno nei settori strategici dell’ambiente e delle attività produttive».

Nel suo intervento, il sindaco ha inoltre evidenziato il contributo garantito nel corso dei due mandati amministrativi, sottolineando come «la sua presenza è stata preziosa in questi anni» e manifestando soddisfazione per la continuità dell’impegno politico di Vaianella, che resterà in consiglio comunale. «Sono lieto che il suo bagaglio di esperienza resti a disposizione della nostra comunità tra i banchi del Consiglio», ha aggiunto, ribadendo che il suo contributo continuerà «con la dedizione che la contraddistingue».

Nel suo messaggio di congedo, Vaianella ha voluto ringraziare il sindaco «per la fiducia accordatami nel corso del primo e del secondo mandato», definendo «un onore» l’esperienza amministrativa vissuta. Parole di riconoscenza sono state rivolte anche alla giunta, al consiglio comunale e ad «associazioni di categoria, tessuto economico e produttivo pietrese e tutta la cittadinanza per il dialogo e il confronto costante avuti in questi anni di lavoro».

Un passaggio particolare è stato dedicato alla struttura comunale, con un ringraziamento sentito «al segretario comunale Vincenzo Trevisano, al dirigente dell’Area Tecnica e Suap Renato Falco, ai responsabili di settore Vittorio Burastero e Fabio Basso e a tutti i dipendenti comunali per la professionalità e il supporto tecnico quotidiano fornito, in particolare a Igor Vecchio, Luca Tabò, Daniela Protti, Valentina Burani, Claudia Badoino e Sandra Revello», ritenuti fondamentali «per il raggiungimento degli obiettivi amministrativi e dei molti risultati conseguiti».

Nonostante l’addio alla giunta, l’impegno politico proseguirà. «Continuerò a onorare il mandato ricevuto dai cittadini», ha assicurato Vaianella, confermando la sua permanenza tra i banchi della maggioranza consiliare, dove garantirà «il massimo supporto all’attività amministrativa e alla nostra comunità con serietà, dedizione e attenzione».