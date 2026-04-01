Rialto, conclusa l'installazione del nuovo sistema di videosorveglianza comunale: 6 i nuovi "occhi digitali"

Ha un nuovo sistema di videosorveglianza il Comune di Rialto. Nelle scorse ore si è infatti conclusa l'installazione degli impianti, parte di un progetto che ha visto un investimento complessivo di 50mila euro, sostenuto per l’80% dal Fondo Strategico Regionale e da economie legate agli stanziamenti Pnrr per la digitalizzazione.

Il sistema prevede sei telecamere: quattro sono dedicate all'analisi di contesto e due con tecnologia OCR, capaci di rilevare il transito dei veicoli e verificare la regolarità di copertura assicurativa e revisione. Le postazioni sono distribuite strategicamente sul territorio: due dispositivi (di cui uno OCR) alla sede comunale, tre (di cui uno OCR) all’incrocio tra la Sp 17 e via Vene, al confine con Calice Ligure; un'ulteriore telecamera di contesto nell'area ricreativa in località Chiesa.

Le videocamere sono accompagnate da apposita segnaletica, in conformità alla normativa sulla privacy.

L'obiettivo dichiarato dall'Amministrazione Doglio è "rafforzare il controllo del territorio, garantire la sicurezza pubblica, prevenire atti di vandalismo, illeciti ambientali e comportamenti incivili, oltre a tutelare il patrimonio pubblico e le aree maggiormente frequentate".