Verezzi in Fiore 2026: arte, natura e tradizione dal 3 al 7 aprile

Borgio Verezzi si prepara ad accogliere la nuova edizione di “Verezzi in Fiore”, l’evento organizzato dall’associazione Vivere Verezzi che, dal 3 al 7 aprile 2026, trasformerà il borgo in un vivace palcoscenico di colori, arte e cultura.

L’inaugurazione si terrà venerdì 3 aprile alle ore 11 in Piazza Sant’Agostino con un buffet di benvenuto. Nel pomeriggio spazio all’arte con esposizioni di dipinti, sculture e letture poetiche dedicate alla natura, accompagnate dalla partecipazione di artisti locali. Non mancherà un laboratorio creativo, “Impronta di Natura”, pensato per coinvolgere grandi e piccoli.

Sabato 4 aprile sarà dedicato al contatto diretto con il territorio: una camminata nella natura da Borgio a Verezzi offrirà l’occasione di scoprire scorci unici, seguita da un aperitivo. Nel pomeriggio, protagonista la cucina ligure con uno show cooking dedicato al pesto genovese, accompagnato da una degustazione finale.

La giornata di domenica 5 aprile unirà musica e tradizione: il gruppo Folk en Rouge porterà in piazza le sonorità occitane, mentre nel pomeriggio si terrà la tradizionale “Caccia alle uova” nella borgata Piazza, pensata soprattutto per i più giovani.

Lunedì 6 aprile sarà all’insegna del benessere e della creatività. Nella suggestiva grotta della Madonna si svolgerà una sessione di meditazione con bagno sonoro e campane tibetane. Nel pomeriggio, i bambini potranno partecipare al laboratorio “Decoriamo le uova”, con merenda conclusiva.

La manifestazione si concluderà martedì 7 aprile con passeggiate guidate alla scoperta delle erbe spontanee del territorio, accompagnate da momenti formativi sulla loro raccolta e utilizzo. La giornata terminerà con una degustazione di prodotti locali preparati con erbe selvatiche.

Per tutta la durata dell’evento sarà inoltre possibile visitare i mercatini dell’artigianato e della creatività, aperti ogni giorno dalle 10 alle 18.

Per tutte le attività è gradita la prenotazione.