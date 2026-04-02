Sindacati Medici dicono stop allo stato di agitazione: parte confronto costante con la Regione

Presso la Sala Colombo della Regione Liguria, si è svolta la riunione tra l’Assessore Massimo Nicolò, il Direttore Generale del Dipartimento Sanità e Servizi Sociali Paolo Bordon, la Direttrice Generale di AOM Monica Calamai, il Direttore Generale di ATSL Marco Damonte Prioli, il Direttore Generale dell’Ente Ospedaliero Galliera Francesco Quaglia con i Segretari Regionali Anaao Assomed Raffaele Aloi, FP CGIL Medici e Dirigenti SSN Francesca Greco , Fassid Valentina Claudiani, CISL Medici Elisabetta Tassara, FVM Vincenzo De Rosa e della Aaroi Emac Elisa Porcile.

Durante la riunione sono state affrontate molte delle criticità derivanti dal nuovo SSR che hanno portato alla proclamazione dello Stato di Agitazione da parte delle sopraindicate Sigle Sindacali in data 19 Marzo 2026, aprendosi all’opportunità di collaborazione attraverso tavoli tecnici costanti tra le parti, finalizzati a favorire un confronto costruttivo sui vari ambiti sanitari che dovranno trovare soluzioni nei modi e nei tempi congrui per un progressivo miglioramento della qualità lavorativa ed organizzativa per tutto il personale Dirigenziale Medico e Sanitario.

Per quanto sopra esposto viene meno lo Stato di agitazione.