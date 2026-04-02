Sanità, appello dell’assessore Nicolò: “A Pasqua donate sangue, un gesto che salva vite”

“Donare sangue e plasma significa compiere un gesto di straordinario altruismo e generosità, capace di fare la differenza nella vita di molte persone. Invito tutti i cittadini che possono farlo a dedicare pochi minuti del proprio tempo a un atto semplice ma fondamentale, che contribuisce ogni giorno a salvare vite umane”.

È questo l’appello dell’assessore alla Sanità Massimo Nicolò in vista delle festività pasquali, periodo in cui tradizionalmente si registra un calo delle donazioni, a fronte di un fabbisogno che resta costante. Regione Liguria rinnova quindi l’invito ai cittadini a donare sangue e plasma nei giorni che precedono la Pasqua, per garantire la continuità delle attività sanitarie e la disponibilità di emocomponenti negli ospedali liguri. Il fabbisogno trasfusionale, infatti, non si interrompe durante i periodi festivi: interventi chirurgici, emergenze, terapie oncologiche e trattamenti per pazienti fragili richiedono una disponibilità costante di sangue e plasma.

A sottolineare l’importanza della campagna è anche Vanessa Agostini, responsabile del Centro Trasfusionale regionale: “Nel periodo pasquale, mentre molti si riuniscono con le proprie famiglie, negli ospedali c’è bisogno costante di sangue, ma le donazioni purtroppo diminuiscono. Bastano pochi minuti per regalare speranza a qualcuno. Invito chi può farlo a Rivolgersi al centro trasfusionale più vicino o contattare le associazioni di volontariato”

Per informazioni sui punti di raccolta: https://www.alisa.liguria.it/centro-regionale-sangue/dove-donare.html

