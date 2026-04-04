"Ceriale al Cioccolato" conquista il pubblico: successo per la giornata inaugurale

“Ceriale al Cioccolato” ha conquistato il pubblico già dal suo esordio, con il taglio del nastro di ieri pomeriggio e gli eventi del tardo pomeriggio e serata. La prima rassegna fieristica locale dedicata al cioccolato, gemellata con “None al Cioccolato” (Torino) è in programma fino al 6 aprile ed è organizzata dal Comune di Ceriale, con la regia di Puro Stile Italiano, con la cura della giornalista, conduttrice e divulgatrice Renata Cantamessa.

A commentare con soddisfazione, il sindaco Marinella Fasano e il presidente del Consiglio comunale con delega alle Manifestazioni Gianbenedetto Calcagno: «Siamo molto contenti: l’esordio di questa bellissima iniziativa è stato un vero successo di presenze e gradimento, sia per gli espositori che per gli eventi organizzati, con show cooking e assaggi particolarmente apprezzati da un pubblico attento e variegato. Questa prima edizione di “Ceriale al Cioccolato” rappresenta per noi un importante risultato e un’opportunità concreta per valorizzare il territorio, unendo tradizione, gusto e intrattenimento in una proposta capace di attrarre visitatori e sostenere le attività locali. Piazza della Vittoria e il lungomare si sono trasformati in un vivace punto d’incontro dedicato alle eccellenze artigianali e gastronomiche, in linea con un turismo sempre più orientato alla qualità e all’esperienza autentica. Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che stanno contribuendo alla riuscita dell’evento, e un invito a cittadini e ospiti a continuare a partecipare e condividere questi momenti di festa nella nostra bella Ceriale».

Fino al giorno di Pasquetta, dal mattino alla sera, il Palacioccolato, appositamente allestito in piazza della Vittoria, sul lungomare, farà da cornice a un calendario ricco e coinvolgente: area espositiva, show cooking, degustazioni, laboratori per tutte le età, street food, musica e spettacoli, con un forte coinvolgimento del pubblico e un palinsesto curioso che alterna divulgazione, esperienza e intrattenimento.

“Ceriale al Cioccolato” è nato con l’obiettivo di trasformare il gusto in un’occasione di incontro, scoperta e valorizzazione del territorio, rafforzando l’identità di una città che negli anni si sta affermando sempre più come destinazione di eventi. Per alcuni giorni, piazza della Vittoria e il lungomare diventeranno così il cuore di una manifestazione dedicata al cioccolato e alle produzioni artigianali e gastronomiche provenienti da diverse regioni d’Italia.

La rassegna mette comunque al centro il territorio e le sue eccellenze, con il coinvolgimento diretto delle imprese cerialesi, dei pasticceri, dei bagni marini, delle produzioni locali, comprese le Deco, e della pastry chef Rita Baio, che curerà i Choco-Cooking della manifestazione.

Tra le realtà protagoniste anche il Raviolificio San Giorgio, guidato da Marino Cornali, che celebra 57 anni di attività, esempio di un’impresa fortemente radicata nel territorio ma capace di affermarsi anche a livello internazionale.

La manifestazione si svolge con il patrocinio della Camera di Commercio Riviere di Liguria e vede come partner Frascheri (Bardineto) e Lavoratti 1938 (Varazze).

Tutti gli appuntamenti saranno trasmessi in diretta streaming sulla pagina Facebook “Comune di Ceriale”.

IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI – Area Palco

SABATO 04/04/2026

10.30: “Canunetti Lab” per bambini e famiglie a cura dell’associazione OK Ceriale con la partecipazione di NAO, il robot umanoide NAO coordinato dal docente Alessandro Messina dell’Istituto Tecnico “Galileo Galilei” di Albenga

15.30: “Tutti i segreti dei Canunetti De.Co.” a cura dell’associazione OK Ceriale con la partecipazione del giornalista enogastronomico Stefano Pezzini – Consegna del Disciplinare delle De.Co. di Ceriale ai rappresentanti di ristoranti, bar e stabilimenti balneari

Choco cooking: “Canunetti”

con degustazione finale gratuita a sedere

17.00: “Un’estate di eventi” con l’Assessorato alle Manifestazioni del Comune di Ceriale

Choco cooking: “Gnocchi di cereale basilico e confit di cuore di bue, cioccolato fondente e scaglie”

con degustazione finale gratuita a sedere

21.30: “Un’estate al cioccolato” con l’associazione Bagni Marini Ceriale

Choco cooking & music: “CioccoTotani”

con degustazione finale gratuita a sedere

22.30: Notti Magiche con l’ASD Scuola di Ballo Anna Chiola di Finale Ligure

DOMENICA 05/04/2026

10.30: “Casa dolce Casa” con AgeCasa Immobiliare

Choco cooking: “5snack al cioccolato dal dolce al salato”

con degustazione finale gratuita a sedere

12.00: “Ceriale al Cioccolato e None al Cioccolato: gemelli si nasce… o si diventa?” omaggio al Comune di None Torinese

14.00: Musica e animazione con le mascotte di STITCH

15.30: “57 anni di Ravioli… e non sentirli!” omaggio al Raviolificio San Giorgio

Choco cooking: “Ravioli sorprendenti al cioccolato con riduzione agrodolce alla Granaccia”

con degustazione finale gratuita a sedere

16.45: “La Fabbrica della Dolcezza” con Frascheri

Choco cooking: “Meringhe alle arachidi con crema ganache di ciocco-latte”

con degustazione finale gratuita a sedere

18.00: “Hummusmania” con Albenga in Tavola… Gourmet

Choco cooking: “Dalla cremosa di ceci e nocciole veg all’hummus al chinotto di Savona”

a cura di Albenga in Tavola… on the road, con degustazione finale gratuita a sedere

21.30: DISCOMANIA Show

LUNEDÌ 06/04/2026

10.30: “Costruirò una casa di cioccolato, dove ogni giorno è dolce” omaggio a Fresia Costruzioni

11.00: Omaggio ad AROMATICA con l’Accademia Italiana della Cucina - Delegazione di Albenga e del Ponente Ligure, Lady Chef insieme al DSE - Dipartimento Solidarietà Emergenze Liguria dell’Unione Regionale Cuochi Liguri

Choco cooking: “Tartufi in bianco e in nero al profumo di rosmarino e timo”

con degustazione finale gratuita a sedere

14.00: Musica e animazione con gli AVENGERS di The Age of Heroes

15.30: Omaggio a ULIVISSIMA con il Comune di Toirano e la partecipazione di Luigi Caricato (OliOfficina)

Choco cooking: “La CioccoStroscia con praline all’olio di Taggiasca”

con degustazione finale gratuita a sedere

16.30: “L’uovo me lo faccio da solo” con Cioccolato Lavoratti dal 1938

Choco cooking: “Stracciatella ligure con delizie di ricotta al cioccolato”

con degustazione finale gratuita a sedere

17.30: Apericioccolato e musica con “il Dj del mare” FRANCO BRANCO