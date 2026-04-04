eVISO Main Sponsor della Nazionale: accordo triennale con la Federazione Ciclistica Italiana

eVISO, società di tecnologia, quotata all’EGM, che opera nel settore dell’energia, del gas e della frutta, diventa Main Sponsor della Federazione Ciclistica Italiana grazie ad un accordo triennale siglato grazie al contributo di Infront, Official Advisor di FCI. Una partnership che nasce per valorizzare l’energia della Nazionale italiana e trasformarla in valore concreto, mettendo in relazione il mondo dello sport con una piattaforma capace di generare benefici tangibili per persone, società sportive e territorio.

In questo contesto, eVISO si inserisce portando energia, servizi su misura e tecnologia, come quella di eVISO GIRO: la prima energy app che trasforma l’attività fisica in uno sconto diretto sulla bolletta della luce. Collegata alle principali piattaforme di tracciamento, eVISO GIRO premia ogni movimento, dall’allenamento alla semplice attività all’aperto, valorizzando lo stile di vita attivo degli sportivi.

“Il ciclismo è uno sport che parla il linguaggio della performance, della misura e della continuità — valori che riconosciamo profondamente nel nostro modo di fare impresa. Attraverso questa collaborazione, eVISO entra in contatto con una comunità sportiva radicata su tutto il territorio nazionale. Sono convinta che questa partnership generi valore concreto per entrambe le organizzazioni e per le persone che le animano.” dichiara Lucia Fracassi, Amministratrice Delegata di eVISO.

“Il movimento ciclistico saluta con soddisfazione l’accordo con eVISO. Sono convinto che questa partnership possa portare concreti benefici ai nostri tesserati e alle nostre società e mi auguro che anche eVISO, attraverso la nostra presenza capillare su tutto il territorio, possa raggiungere con soddisfazione tutti gli obiettivi prefissati da questa partnership” commenta Cordiano Dagnoni, Presidente della Federazione Ciclistica Italiana

“Siamo soddisfatti di aver fatto incontrare due realtà così importanti come la Federazione Italiana Ciclismo ed eVISO, che condividono gli stessi valori e lo stesso approccio allo sport e al business. Siamo convinti che questa partnership sarà capace di generare un valore concreto per tutti gli stakeholder coinvolti” commenta Alessandro Giacomini, Managing Director Infront Italy

Il logo di eVISO sarà presente in posizione esclusiva sulla maglia della Nazionale, presente in tutte le competizioni a cui partecipa la Nazionale ed in ogni disciplina: il logo Luce e Gas comparirà sul fronte della maglia, mentre sul retro comparirà il logo di eVISO giro – Energy App.

L’annuncio arriva in un momento positivo per il ciclismo azzurro. Nelle prime settimane del 2026 la Nazionale italiana ha già conquistato otto medaglie internazionali tra pista e ciclocross: sei podi agli Europei su pista di Konya, con due argenti e quattro bronzi, e due argenti ai Mondiali di ciclocross di Hulst, confermando la solidità e la competitività del movimento italiano a livello internazionale.

La prima presenza ufficiale di eVISO sulla maglia della Nazionale in gara sarà l’appuntamento per la Coppa del Mondo pista ad Honk Hong, dal 17 al 19 aprile 2026.

Con questa partnership, Federazione Ciclistica Italiana ed eVISO lanciano un percorso condiviso in cui sport e tecnologia si incontrano per creare valore concreto, unendo la fornitura di luce e gas, dati e piattaforme proprietarie per rendere l’energia più consapevole, efficiente e sostenibile.