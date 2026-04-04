Millesimo: incontro su zuccheri e infiammazioni, i rischi della glicazione per corpo e cuore

L’associazione culturale Millesimo Vive Arte & Storia organizza per giovedì 9 aprile alle ore 20.30 presso la sala consiliare del Comune di Millesimo la conferenza “Le Infiammazioni alimentari e la glicazione da eccesso di zuccheri” il tema, trattato dalla dottoressa Daniela Barlocco, referente area benessere dell’Associazione, sarà quello legato agli effetti negativi a livello metabolico e organico provocati dal sovraccarico causato dal cibo.



La lezione sarà incentrata su come le abitudini alimentari, in particolare l’assunzione esagerata di zuccheri, possano influenzare negativamente il nostro organismo. Il fenomeno della glicazione è un processo chimico che avviene quando gli zuccheri si legano in modo non corretto alle proteine, danneggiandole e contribuendo a fenomeni infiammatori nel corpo. Questo può portare a problematiche come l’invecchiamento precoce e malattie croniche come diabete e disturbi cardiovascolari.



L’evento sarà l’occasione per porre domande e ricevere consigli pratici su come adottare uno stile di vita più sano, grazie a scelte alimentari consapevoli. Ingresso libero.