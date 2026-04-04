WindFestival 2026, Andora premia i suoi “Sport Ambassador” (FOTO)

Serata di apertura del WindFestival 2026, dedicata allo sport e ai suoi protagonisti, con la consegna dei premi “Sport Ambassador Andora 2025”, riconoscimento del Comune di Andora, rivolto agli atleti e alle associazioni sportive dilettantistiche che si sono distinti nel corso dell’anno per risultati, impegno e promozione dei valori sportivi.

L’iniziativa, promossa dall’Assessore allo Sport Ilario Simonetta, ha rappresentato l'apertura del WindFestival, manifestazione che unisce sport, inclusione e valorizzazione del territorio, coinvolgendo ogni anno un pubblico sempre più ampio.

La serata è stata aperta dall'Assessore regionale Marco Scajola e dal Sindaco di Andora Mauro Demichelis, che hanno espresso apprezzamento per il lavoro delle associazioni sportive locali e per la qualità dell’organizzazione. Un ringraziamento è stato inoltre rivolto all’associazione TF7 Action Sport per il contributo professionale e organizzativo .

"Il premio ha rappresentato un momento di forte partecipazione e condivisione, capace di valorizzare non solo i risultati sportivi ma anche i valori fondamentali dello sport: inclusione, impegno, crescita personale e spirito di squadra - ha dichiarato l'Assessore Ilario Simonetta - Siamo grati alle ASD per il forte impegno quotidiano che permette ai ragazzi di praticare moltissimi tipologie di sport negli impianti di Andora che il Comune mette a disposizione gratuitamente . La qualità del loro lavoro è ampiamente dimostrata dai risultati raggiunti dagli atleti premiati questa sera appartenenti ad ogni categoria ed età".

Ecco le società premiate con il riconoscimento SPORT AMBASSADOR ANDORA 2025

ASD Padel Andora con la "Scuola Bimbi Padel", accompagnata dal presidente Andrea Braga, per l’impegno nella formazione dei più giovani e nella diffusione della disciplina sul territorio.

Per l'ASD Basket Andora è stata premiata la Squadra Under 13, protagonisti di una stagione straordinari: 18 vittorie consecutive nel campionato JrNBA e il terzo posto regionale. Un risultato di grande valore condiviso con l’allenatore Fulvio Bracco, l’assistente Davide Guardone,il presidente Gianluca Sardiello.

Per il Tennis Pinamare premiato l’atleta Gabriel Rapetti (classe 2018), giovanissimo protagonista del circuito federale Promo, vincitore di una tappa, qualificato al Master finale e convocato per la selezione della Coppa delle Province Under 10, con esordio vincente in singolare.

Premiato anche Adriano Basso, atleta del settore senior, convocato nella Nazionale di categoria per i Campionati Mondiali a squadre e protagonista di importanti risultati nei tornei internazionali, oltre al titolo regionale Over 55.

Gabriel era accompagnato dal tecnico Marco Corrado.

La Lega Navale Italiana Andora ha schierato

Il presidente Matteo Basile, premiato per i risultati conseguiti tra cui la vittoria al Trofeo Grimaldi 2023, il primo posto al Trofeo Thor Heyerdahl e i piazzamenti di rilievo nelle competizioni come l’Oktober Cup.

La Scuola Vela Andora Match Race ha proposto per il premio il velista William Ponzo (parasailing), protagonista di una intensa testimonianza sul valore dello sport inclusivo.

Nel corso della serata Cristian Cosentino ha illustrato i progetti della scuola, tra cui la classe NEO495, imbarcazione pensata per permettere la navigazione condivisa tra atleti normodotati e con disabilità.

Per il Circolo Nautico Andora è stato premiato Giovanni Gallego per gli importanti risultati nella classe ILCA: primo classificato alla Ita Cup Master di Napoli, secondo al Campionato Italiano Master di Civitanova Marche e terzo al Campionato Mondiale Master di Formia.

Il Circolo si distingue inoltre per l’impegno nella vela inclusiva, con eventi come il raduno Hansa 303 dedicato alla formazione di istruttori e alla promozione della vela paralimpica.

L'ASD Don Dagnino ha segnalato per il premio Lorenzo Stalla, atleta classe 2002 attualmente in forza a una squadra di Serie A di pallapugno, cresciuto sportivamente ad Andora.

Momento di commozione con l'Andora Bocce.

Premiato Andrea Longagnani, protagonista di una stagione ricca di successi culminata con la medaglia di bronzo nella categoria D. Il premio è stato dedicato alla memoria del compianto Marco Degola, figura di riferimento per la società.

Il Capo Mele Fishing ASD si è distinto per le vittorie di Enrico Gorgerino, Campione Italiano, protagonista anche a livello internazionale con podi mondiali e importanti risultati nelle competizioni FIPSAS, accompagnato dalla squadra e dal presidente Simone Baldi.

Per l'AS Andora Calcio 1966, premiato Ruben Botte, centrocampista classe 2005, cresciuto nel settore giovanile andorese, protagonista della vittoria del Campionato di Eccellenza e della promozione in Serie D con il Celle Varazze FBC.

La società, rappresentata dal presidente onorario Ndricim Aga, ha recentemente celebrato i 60 anni di attività.

la SD Vida Loca Padel è stata premiata per i successi della squadra femminile 2025 composta da Giovanna Lella Scarantino, Michela Torregrossa, Simona Calandrino, Stefania Romano, Lalla Grosso ed Elena Scola, per gli importanti risultati agonistici raggiunti e l’impegno sportivo come ha ben sottolineato il presidente Filippo Scola,

Per il TF7 Action Sport – Karate, premiato un giovane talento del karatè: Matteo Mondo Branchi, terzo classificato al Campionato Europeo, medaglia d’oro al Campionato Italiano 2024, medaglia di bronzo al Campionato Italiano 2025, bronzo in una tappa di Coppa del Mondo in Croazia nel 2025 e bronzo al Campionato Europeo 2026, dove ha ceduto con onore al campione del mondo in carica.

Chiusura tutta dedicata al villaggio Paralimpico, allestito al centro del Parco delle farfalle, con gli atleti e le società che hanno invitato il pubblico a partecipare alle simulazioni di gioco.

Gli atleti hanno tributato anche un messaggio di gratitudine alle forze dell'ordine presenti: Aeronautica Militare, Guardia Costiera, Arma dei Carabinieri che con le loro squadre sportive nazionali permettono agli atleti Paralimpici e normodotati di avere un lavoro che permetta a loro di proseguire nella carriera sportiva. In platea erano presenti il Comandante la 115ª Squadriglia Radar Remota Caterina Zagaglia, il comandante del PORTO Piero Desantis, il Comandante la Stazione dei carabinieri di Andora Giorgio Santopoli e il comandante della Polizia Locale di Andora ingegner Paolo Ferrari.

Il WindFestival proseguirà nei prossimi giorni con un ricco calendario di attività tra prove gratuite, fitness, escursioni e appuntamenti aperti a tutti, fino alla tradizionale Wind Run di Pasquetta lungo la pista ciclabile.