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Cronaca | 05 aprile 2026, 19:58

Pietra, incidente sulla via Aurelia: auto cappottata su un fianco. Soccorsi mobilitati, traffico in tilt

Ancora in fase di accertamento la dinamica del sinistro, avvenuto intorno alle 18.45 all’incrocio con via Borro

Pietra, incidente sulla via Aurelia: auto cappottata su un fianco. Soccorsi mobilitati, traffico in tilt

Un incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio (intorno alle 18.45) a Pietra Ligure, lungo la via Aurelia all’altezza della rotonda all’incrocio con via Borro.

Ancora in fase di accertamento la dinamica del sinistro, che ha visto un'auto concludere la sua corsa cappottandosi su un fianco; secondo quanto riferito sarebbe coinvolta anche una moto. 

Richiesto l'intervento sul posto dei militi della Croce Bianca di Borgio, della Croce Bianca di Finale e della Croce Rossa di Loano, supportati da due automediche. Presenti anche i Vigili del fuoco e i carabinieri per la gestione dell’emergenza e i rilievi del caso.

Due persone ferite sono state trasportate al Pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona per le cure necessarie.

L’incidente ha causato pesanti ripercussioni sulla circolazione nel tratto interessato, con la chiusura della via Aurelia in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di messa in sicurezza.

Redazione

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