Carcare, danneggiato il pavimento antitrauma dell’area giochi: avviate le verifiche per individuare i responsabili

Un atto di vandalismo ha colpito nei giorni scorsi l’area giochi di viale Scarrone a Carcare, dove è stato danneggiato il pavimento antitrauma destinato a garantire la sicurezza dei più piccoli. Un episodio che l’amministrazione comunale definisce senza mezzi termini "grave", non solo per l’entità del danno materiale, ma soprattutto per il valore simbolico dello spazio coinvolto.

L’area giochi rappresenta infatti un punto di riferimento per le famiglie e per la vita sociale del paese, un luogo pensato per il benessere dei bambini e per la serenità dei genitori. Il danneggiamento del rivestimento protettivo compromette temporaneamente la piena fruibilità dello spazio e richiederà interventi di ripristino.

Dal Comune fanno sapere che sono già state avviate le verifiche necessarie per individuare i responsabili. "Chi ha causato il danno sarà chiamato a risponderne — spiegano dall’amministrazione — e a sostenere integralmente le spese necessarie al ripristino del parco".

Parallelamente, l’ente locale lancia un appello al senso civico della cittadinanza, sottolineando come la tutela dei beni pubblici sia una responsabilità condivisa. "Rivolgiamo un invito a tutti i cittadini affinché prevalgano il rispetto e l’attenzione verso gli spazi comuni, fondamentali per la qualità della vita della nostra comunità", prosegue la nota.

L’amministrazione invita inoltre chiunque abbia assistito a comportamenti sospetti o non corretti a segnalarli alle autorità competenti. "La collaborazione di tutti è essenziale per mantenere Carcare un luogo sicuro, decoroso e accogliente per i nostri bambini", conclude il Comune.