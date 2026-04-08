Altare, 36mila euro per la potatura degli alberi

La Giunta comunale di Altare ha deliberato i lavori di potatura degli alberi presenti sul territorio. L’intervento, volto a mantenere sicure e ordinate le aree verdi, avrà un costo complessivo di circa 36 mila euro.

La somma comprende sia i lavori veri e propri sia le spese accessorie necessarie per la gestione del progetto. La copertura finanziaria sarà garantita utilizzando parte dell’avanzo di bilancio.

L’obiettivo è assicurare sicurezza, decoro urbano e cura delle alberature, rispondendo alle esigenze di cittadini e ambiente.