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Attualità | 08 aprile 2026, 13:00

Altare, 36mila euro per la potatura degli alberi

L'intervento sarà finanziato con parte dell'avanzo di bilancio

Altare, 36mila euro per la potatura degli alberi

La Giunta comunale di Altare ha deliberato i lavori di potatura degli alberi presenti sul territorio. L’intervento, volto a mantenere sicure e ordinate le aree verdi, avrà un costo complessivo di circa 36 mila euro.

La somma comprende sia i lavori veri e propri sia le spese accessorie necessarie per la gestione del progetto. La copertura finanziaria sarà garantita utilizzando parte dell’avanzo di bilancio.

L’obiettivo è assicurare sicurezza, decoro urbano e cura delle alberature, rispondendo alle esigenze di cittadini e ambiente.

Graziano De Valle

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