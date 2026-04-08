Fionda di Legno 2026, toto nomi in fermento: il 9 aprile l’annuncio ufficiale

Giovedì 9 aprile si conoscerà finalmente il nome del vincitore (o della vincitrice) del Premio Fionda di Legno 2026.

Sarà comunicato nella conferenza stampa, aperta a tutti, che avrà luogo alle ore 11.30 nella Sala degli Stucchi, al secondo piano del Municipio di Albenga.

Negli ultimi giorni il toto-Fionda, che come ogni anno incuriosisce con le previsioni, si è concentrato su alcuni nomi: Rocco Papaleo, Gabriele Salvatores, Eugenio Finardi. Ipotesi che, quasi sicuramente, saranno smentite dalla scelta effettuata da Antonio Ricci e dai suoi “vecchi monelli”.

Del resto i Fieui di caruggi hanno preannunciato una “conferenza stampa con sorpresa” e non resta che attendere.

Intanto il Teatro Ambra, a un mese dall’evento (che avrà luogo sabato 9 maggio), si preannuncia tutto esaurito. Le offerte ricevute in occasione del Premio Fionda saranno interamente devolute a scopo benefico, su indicazione del vincitore (o della vincitrice).

Nella conferenza stampa sarà annunciato anche il nome del protagonista del Concertissimo del 2 maggio (sempre al Teatro Ambra di Albenga), che servirà ad aiutare alcuni progetti sociali sviluppatisi nel territorio albenganese.

Lo scorso anno si era trattato di Drupi, con la sua band, ed era stato per loro l’inizio di una serie di spettacolari concerti all’estero e in Italia: un tour di grande successo tuttora in corso. La Fionda, si sa, porta bene.