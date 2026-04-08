Millesimo per la Giornata della Terra: pulizia del paese a piedi, in bici e correndo

Una giornata dedicata all’ambiente e alla partecipazione attiva dei cittadini: in occasione della Giornata Mondiale della Terra, il Comune di Millesimo, in collaborazione con Plastic Free, organizza un evento speciale di clean up, con quattro modalità di partecipazione per tutte le età e passioni.
L’appuntamento è per sabato 18 aprile, con ritrovo in piazza della Libertà alle ore 14:30. I partecipanti potranno scegliere di unirsi alla pulizia classica a piedi lungo le vie del paese, oppure cimentarsi nel plogging, la raccolta dei rifiuti mentre si corre lungo la strada che porta al Santuario Nostra Signora del Deserto.
Per chi ama muoversi in bicicletta, è prevista una pulizia lungo la pista ciclabile dal campo sportivo in direzione Cengio, mentre chi desidera unire ambiente e cultura potrà partecipare al clean up eco-culturale, con partenza dal Castello di Millesimo alle 14:00 verso il Castello di Cosseria.
“Da soli si va veloci, ma insieme si va più lontano”, sottolineano gli organizzatori, invitando i cittadini a unirsi all’iniziativa e a vivere un pomeriggio all’insegna della collaborazione e della sostenibilità.
Per partecipare è possibile iscriversi in anticipo tramite il QR code sulla locandina o cliccando sul link: Plastic Free Millesimo.