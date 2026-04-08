Open Day al Campus di Savona: due giorni tra lezioni, laboratori e opportunità di lavoro

Il 9 e 10 aprile, dalle 9 alle 13, si terranno due giornate di Open Day al Campus Universitario di Savona, un’iniziativa organizzata dall’Università di Genova e dal Centro Servizi di Ateneo Territoriale, struttura dell’Ateneo che ha sede e opera presso il Campus.

Durante le due giornate, gli studenti degli Istituti secondari di secondo grado e le loro famiglie avranno l’opportunità di visitare le strutture del Campus e ricevere informazioni dal personale presente e dagli studenti tutor, presso le numerose postazioni allestite in Biblioteca. In aula, docenti e orientatori presenteranno l’offerta formativa e i servizi dell’Ateneo genovese e saranno a disposizione per rispondere a tutte le domande sui corsi di studio.

Nelle due giornate si svolgerà anche il Career Day, con la partecipazione di alcune aziende. Gli interessati potranno presentare il proprio curriculum, sostenere un breve colloquio conoscitivo e, presso la postazione del Career Service, ricevere maggiori informazioni sui servizi di orientamento al lavoro riservati agli studenti e ai laureati di UniGe.

Parteciperanno inoltre Capitaneria di Porto, Carabinieri, Esercito Italiano, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco, che illustreranno i profili più richiesti nei rispettivi ambiti lavorativi e le opportunità di carriera.

Tra le attività collaterali previste dai corsi di studio, per Ingegneria dell’energia sarà possibile frequentare alcune lezioni del corso di laurea, previa prenotazione. Giovedì 9 aprile, nell’Aula Ma 216, si terranno dalle 10 alle 11 lezione di Fisica e dalle 11 alle 12 Analisi Matematica 1. Nello stesso giorno, presso il Laboratorio IES, dalle 11 alle 12 e dalle 12 alle 13 sarà possibile partecipare a due sessioni di sperimentazione di sistemi energetici innovativi e a fonti rinnovabili. Venerdì 10 aprile, nell’Aula De120, si svolgeranno dalle 10 alle 11 la lezione di Teoria dei Sistemi e dalle 11 alle 12 quella di Misure e Strumentazione.

Per il corso di Scienze motorie, sport e salute, giovedì 9 aprile dalle 9.30 alle 11 si terrà “Mente, Cuore e Corpo in Concerto”: la Prof.ssa Anna Frumento guiderà un percorso a piedi all’interno del Campus, con tappe presso gli attrezzi funzionali installati negli spazi esterni, con ritrovo davanti alla mensa. Dalle 11.30 alle 13, invece, si svolgerà “Combo Step – Aerobica coreografata”, un’attività pratica di aerobica coreografata con l’utilizzo dello step, guidata dal Prof. Marcello Galleri, con ritrovo all’ingresso esterno della palestra pesi o del campo di calcio; in caso di pioggia, l’attività si svolgerà nella palestra Delfino.

Il programma completo è consultabile al link: https://campus-savona.unige.it/node/1620. L’ingresso è libero e aperto a tutti, senza prenotazione. L’accesso e l’Info Point si trovano presso l’ingresso principale del Campus in Via Magliotto, di fronte allo stadio.