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Cronaca | 08 aprile 2026, 19:00

Addio al Comandante Giovanni Iaccarino, Pilota Emerito del porto di Savona e Vado

Classe 1941, si è spento nei giorni scorsi a Sorrento, sua terra d’origine

Addio al Comandante Giovanni Iaccarino, Pilota Emerito del porto di Savona e Vado

Anche il savonese piange la scomparsa del Comandante Giovanni Iaccarino.

Classe 1941, Pilota Emerito del porto di Savona e Vado, si è spento nei giorni scorsi a Sorrento, sua terra d’origine.

Per circa 45 anni ha rappresentato un punto di riferimento per il pilotaggio ligure, distinguendosi per competenza tecnica, rigore e profonda conoscenza del mare.

A pochi giorni dalla sua dipartita, la comunità marittima di Savona e Vado lo ricorda rendendo omaggio a un professionista che ha lasciato un segno indelebile nella storia del porto.

Redazione

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