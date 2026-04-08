Addio al Comandante Giovanni Iaccarino, Pilota Emerito del porto di Savona e Vado

Anche il savonese piange la scomparsa del Comandante Giovanni Iaccarino.
Classe 1941, Pilota Emerito del porto di Savona e Vado, si è spento nei giorni scorsi a Sorrento, sua terra d’origine.
Per circa 45 anni ha rappresentato un punto di riferimento per il pilotaggio ligure, distinguendosi per competenza tecnica, rigore e profonda conoscenza del mare.
A pochi giorni dalla sua dipartita, la comunità marittima di Savona e Vado lo ricorda rendendo omaggio a un professionista che ha lasciato un segno indelebile nella storia del porto.