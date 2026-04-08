Carcare, auto in fiamme davanti alla sede Asl 2 (FOTO e VIDEO)

Momenti di apprensione questa mattina in via del Collegio, a Carcare, dove un’automobile è andata a fuoco per cause ancora in via di accertamento.
Le fiamme si sono sviluppate davanti alla sede distrettuale della Asl 2, creando inevitabilmente qualche tensione tra i residenti e i passanti.
Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco del distaccamento di Cairo Montenotte, insieme alle forze dell’ordine.
Per consentire le operazioni di spegnimento, il traffico nella zona ha subito alcuni rallentamenti, risolti una volta domato il rogo.