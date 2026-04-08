Savona, la Cgil e Rifondazione Comunista in lutto: è scomparsa Paola Vottero

Savona e la Cgil in lutto per la scomparsa di Paola Vottero.

Figura molto stimata nel mondo sindacale savonese, fu fondatrice e dirigente del Partito della Rifondazione Comunista a Savona.

"Paola ha dedicato gran parte della sua vita all’attività nella CGIL, ricoprendo nel corso degli anni diversi incarichi di rilievo, tra cui quello di segretaria confederale della Camera del Lavoro di Savona. Il suo impegno era rivolto in particolare alla tutela dei lavoratori, ambito in cui ha lasciato un segno importante - dicono dalla Cgil Savona- Il cordoglio è stato espresso dalle compagne e dai compagni della CGIL e dello SPI CGIL di Savona, che si stringono attorno ai suoi cari in questo momento di dolore. Si tratta di una perdita significativa per la comunità sindacale locale, che perde una figura di esperienza e dedizione".

"Ciao Paola, non ti dimenticheremo. Sei stata, oltre che fondatrice a Savona del Partito, per tanti anni una delle più energiche sostenitrici della necessità di una vera "rifondazione comunista". Ci mancheranno le lunghe discussioni insieme. Ci mancherà la tua gentilezza, la tua cultura, il tuo vivere davvero con passione una vita che è stata dalla parte degli sfruttati, dalla perte giusta. Un abbraccio a Silvio, con tutto il cuore. Ciao Paola" dicono da Rifondazione Comunista Savona.