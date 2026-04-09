Alassio, tredici appuntamenti, da aprile a novembre, per scoprire i “tesori botanici” del Parco Villa Fiske

Tredici appuntamenti dal 15 aprile fino al 22 novembre per scoprire i tesori del Parco di Villa Fiske di Alassio. Un’iniziativa promossa dall'Assessorato al Turismo del Comune di Alassio in collaborazione con la società partecipata Gesco e la Rete di Destinazione Alassio, sostenuta con i contributi dell’imposta di soggiorno. Sette mesi di passeggiate, giochi e scoperte del parco botanico alassino.

Un’esperienza unica per residenti e turisti, con la guida ambientale escursionistica e forager di professione, Laura Brattel, “herbaria" per lunga tradizione familiare. Attualmente realizza corsi di riconoscimento botanico nelle province di Genova, di Savona e di Imperia. Ha pubblicato un libro sul "prebuggiùn", il misto di verdure selvatiche commestibili della tradizione ligure. Gli appuntamenti prevedono diverse attività con focus sul mondo delle piante. Ci sarà la passeggiata botanica alla scoperta delle erbe del prebuggiùn, il misto di quelle verdure selvatiche che crescono tra piante esotiche e ulivi secolari e che costituiscono il ripieno dei ravioli liguri.

Si andrà poi alla scoperta dei “tesori” botanici, tra aiuole e viali, con racconti di miti e leggende legati alle piante che si incontreranno sul percorso. Previsto anche il giro del Parco in… 80 piante ovvero una passeggiata tra i viali per scoprire la collezione botanica di piante provenienti dagli angoli più remoti del Pianeta. In programma anche pomeriggi dedicati ai giochi nel parco con caccia al tesoro e memory botanici. Eventi all’insegna del divertimento con i partecipanti che saranno coinvolti in giochi a tema botanico pensati per avvicinare grandi e bambini al mondo delle piante.

Informazioni dettagliate sugli orari e sulle giornate di visita si possono ricevere all’ufficio Iat (telefono 0182.647027 - info@visitalassio.it) in orario d’ufficio dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, la domenica dalle 9 alle 13 oppure presso gli uffici Gesco (telefono 0182.642846- info@gescoalassio.it) in orario d’ufficio dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16,30.

Le prenotazioni dovranno essere effettuate nella sezione “attività” del sito www.visitalassio.com, gratuito per i possessori della Experience Tourist Card.



Calendario delle visite



Aprile

Mercoledì 15 – Passeggiata botanica alla scoperta delle erbe del prebuggiùn dalle 14.30 alle 17.30

Mercoledì 22 – Viaggio mitologico nel Parco di Villa Fiske dalle 14.30 alle 17.30

Mercoledì 29 – Il giro del Parco in… 80 piante dalle 14.30 alle 17.30

Maggio

Mercoledì 6 – Viaggio mitologico nel Parco di Villa Fiske dalle 14.30 alle 17.30

Mercoledì 20 – Passeggiata botanica alla scoperta delle erbe del prebuggiùn dalle 14.30 alle 17.30

Settembre

Mercoledì 2 – Un pomeriggio di giochi nel Parco: caccia al tesoro e memory botanici dalle 14.30 alle 18.30

Mercoledì 16 – Il giro del Parco in… 80 piante dalle 14.30 alle 17.30

Ottobre

Sabato 17 – Viaggio mitologico nel Parco di Villa Fiske dalle 14.30 alle 17.30

Domenica 18 – Un pomeriggio di giochi nel Parco: caccia al tesoro e memory botanici dalle 14.30 alle 18.30

Sabato 24 – Passeggiata botanica alla scoperta delle erbe del prebuggiùn dalle 14.30 alle 17.30

Sabato 31 – Piante mostruose e dove trovarle dalle 14.30 alle 17.30

Novembre

Sabato 7 – Viaggio mitologico nel Parco di Villa Fiske dalle 14.00 alle 17.00

Domenica 22 – Il giro del Parco in… 80 piante dalle 10.00 alle 13.00