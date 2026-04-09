Albenga, nuovi serramenti alla scuola Paccini: lavori da 503mila euro

Nuovi infissi, più comfort e un edificio scolastico più efficiente. Ad Albenga prende forma un nuovo intervento alla scuola Tomaso Paccini, dove il Comune ha approvato il progetto esecutivo e avviato la procedura per affidare i lavori di manutenzione straordinaria.

L’opera, che prevede circa 100 giorni di lavori dalla consegna del cantiere, riguarda soprattutto la sostituzione dei serramenti esterni al piano terra rialzato e al secondo piano dell’edificio, con l’obiettivo di migliorare sicurezza, comfort ed efficienza energetica della struttura.

«È un intervento atteso – spiega la vicesindaco Silvia Pelosi – che si inserisce nel piano di riqualificazione del patrimonio scolastico cittadino e che ora entra nella fase operativa con l’apertura della gara. Le risorse saranno destinate alla manutenzione di alcuni spazi interni e all’efficientamento energetico dell’edificio, a partire dalla sostituzione dei serramenti con infissi di nuova generazione. Abbiamo sempre investito sulle scuole e continueremo a farlo, cercando nuovi finanziamenti e portando avanti i progetti di miglioramento. Dopo i lavori eseguiti alla scuola primaria di via degli Orti, ora tocca alle Paccini, con interventi che probabilmente saranno realizzati nel corso dell’estate».

Gli interventi verranno realizzati grazie a un contributo regionale di circa 478mila euro. Il resto, oltre 25mila euro, sarà coperto con fondi comunali.