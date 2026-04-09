Meta in down: Instagram, WhatsApp e Facebook irraggiungibili in tutta Italia

Giovedì nero per gli utenti italiani delle piattaforme Meta. Nel corso della mattinata del 9 aprile, Instagram, WhatsApp e Facebook hanno subito un'interruzione generalizzata che ha reso i servizi inaccessibili a un numero elevato di persone in tutto il Paese.

I disservizi si sono manifestati attorno alle 9:56, con le app che hanno cessato di rispondere in modo regolare. In breve tempo, il portale di monitoraggio Downdetector ha registrato un'impennata di segnalazioni, indicatore di un'anomalia su scala nazionale.

Il problema più diffuso riguarda l'accesso agli account: numerosi utenti riferiscono di non riuscire ad autenticarsi, mentre altri lamentano malfunzionamenti intermittenti. Su WhatsApp le difficoltà si concentrano sull'invio e la ricezione di messaggi; Instagram e Facebook risultano invece irraggiungibili o instabili, tanto da desktop quanto da dispositivi mobili.

Le segnalazioni provengono da ogni parte d'Italia.

Al momento non è arrivata alcuna comunicazione ufficiale da parte di Meta, che non ha ancora reso note né le cause del guasto né una stima sui tempi di ripristino.