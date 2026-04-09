Nuovo PUC di Borghetto S. Spirito, il WWF Savona: "Sia sancito lo stop al consumo di suolo agricolo e naturale, specie in ambito urbano"

"La recente sentenza del Consiglio di Stato sul nuovo PUC di Borghetto Santo Spirito non placa le preoccupazioni e critiche del WWF - si legge in una nota stampa - L'ulteriore cementificazione del territorio del Comune di Borghetto Santo Spirito prevista nel nuovo Piano Urbanistico Comunale (PUC) consente di trasformare aree di territorio agricolo residuo non edificato in un luogo sempre più fragile, elevando in modo esponenziale al rischio alluvionale e idrogeologico insistendo con l'insostenibile ed eccessivo consumo del suolo".

"Le recenti analisi ISPRA evidenziano dati drammatici - continuano dal WWF Savona - il consumo di suolo in Italia causa una perdita di circa 2 metri quadri al secondo. L'impermeabilizzazione del suolo con asfalto e cemento impedisce l'assorbimento dell'acqua piovana, aumenta il deflusso superficiale e rende le aree urbane e periurbane vulnerabili a frane e alluvioni. Nonostante le tragedie recenti, la pianificazione territoriale continua spesso a ignorare i rischi, con un territorio savonese già classificato ad alto rischio idrogeologico come testimoniano le mappe e le recenti ripetute alluvioni. La cementificazione selvaggia è spesso riconosciuta come concausa principale degli allagamenti, non certo l'agricoltura".

"Chiediamo che nel nuovo PUC di Borghetto Santo Spirito sia sancito un definitivo Stop al Consumo di Suolo che blocchi il consumo di suolo agricolo e naturale specie in ambito urbano. Serve riqualificare l'esistente invece di prendere ulteriori nuove costruzioni in aree a rischio idrogeologico e politiche di adattamento climatico che ripristinino la permeabilità dei suoli".

"Ogni metro quadro di suolo coperto è una ferita che rende il nostro territorio incapace di difendersi dalle piogge intense. Non possiamo più permettercelo", la dichiarazione conclusiva del WWF Savona con WWF Insubria e le Associazioni Ambientaliste Insieme in Rete.

Nelle immagini le aree ad elevato rischio idrogeologico e alluvionale nel Comune di Borghetto Santo Spirito (fonti geoportale Regione Liguria).