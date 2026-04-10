Cosseria, nasce il "Murale della Gentilezza": la scuola che colora il paese con la gioia

C’è un nuovo angolo di bellezza che parla la lingua semplice e potente dei bambini. A firmarlo sono i "piccoli artisti" della scuola "Giorgio Gaiero" di Cosseria, protagonisti di un progetto che trasforma una parete grigia in un’esplosione di colore, emozione e comunità: il "Murale della Gentilezza".

Arcobaleni che sembrano correre lungo i mattoni, soli sorridenti che non smettono mai di brillare, fiori del cuore che sbocciano dove prima c’era solo silenzio urbano. È così che la scuola ha deciso di raccontare il proprio manifesto: un inno alla gentilezza, alla solidarietà, alla capacità — tutta infantile e quindi potentissima — di vedere il mondo come potrebbe essere.

L’appuntamento per l’inaugurazione è fissato per lunedì 16 aprile alle ore 10:00. Sarà una mattinata di festa aperta alla comunità, con la partecipazione del Comune di Cosseria, delle insegnanti, delle famiglie e del sindaco Roberto Molinaro. Ma i veri protagonisti saranno loro: i bambini, pronti a tagliare il nastro rosso e a consegnare al paese il loro messaggio di luce.