 / Attualità

Attualità | 10 aprile 2026, 17:00

Cosseria, nasce il "Murale della Gentilezza": la scuola che colora il paese con la gioia

Il taglio del nastro si terrà il 16 aprile alle ore 10

Cosseria, nasce il &quot;Murale della Gentilezza&quot;: la scuola che colora il paese con la gioia

C’è un nuovo angolo di bellezza che parla la lingua semplice e potente dei bambini. A firmarlo sono i "piccoli artisti" della scuola "Giorgio Gaiero" di Cosseria, protagonisti di un progetto che trasforma una parete grigia in un’esplosione di colore, emozione e comunità: il "Murale della Gentilezza". 

Arcobaleni che sembrano correre lungo i mattoni, soli sorridenti che non smettono mai di brillare, fiori del cuore che sbocciano dove prima c’era solo silenzio urbano. È così che la scuola ha deciso di raccontare il proprio manifesto: un inno alla gentilezza, alla solidarietà, alla capacità — tutta infantile e quindi potentissima — di vedere il mondo come potrebbe essere.

L’appuntamento per l’inaugurazione è fissato per lunedì 16 aprile alle ore 10:00. Sarà una mattinata di festa aperta alla comunità, con la partecipazione del Comune di Cosseria, delle insegnanti, delle famiglie e del sindaco Roberto Molinaro. Ma i veri protagonisti saranno loro: i bambini, pronti a tagliare il nastro rosso e a consegnare al paese il loro messaggio di luce.

Graziano De Valle

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD APRILE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Aprile 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium