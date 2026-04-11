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Cronaca | 11 aprile 2026, 15:30

Celle, ha un arresto cardiaco e viene salvata dalla mamma: bimba di 11 anni trasportata in elisoccorso

E' successo ieri, provvidenziale anche l'intervento dei soccorritori che l'hanno trasportata al Gaslini

Celle, ha un arresto cardiaco e viene salvata dalla mamma: bimba di 11 anni trasportata in elisoccorso

Ha avuto un arresto cardio circolatorio in casa ma grazie all'intervento della mamma e dei soccorritori è stata salvata.

Una bimba, 11 anni, già seguita dall'ospedale Gaslini, è stata prontamente soccorsa ieri mattina a Celle sulla Sp22 tra la località Cornaro e Sanda.

Sul posto, poco prima delle 11.00, erano intervenute l'automedica Sierra 1 e la Croce Rosa di Celle. Viste le condizioni della giovane è stata trasportata in codice rosso con l'elisoccorso Grifo in arrivo da Albenga al nosocomio genovese.

Luciano Parodi

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