Savona, bulloni lanciati dalle finestre contro le auto, nuovo episodio a Santa Rita

Intorno alle 9,30 di ieri (giovedì 10 aprile)un bullone — probabilmente scagliato con una fionda da uno dei palazzi della via — ha colpito un’auto parcheggiata in via De Amicis, mandando in frantumi il parabrezza. Dopo l’impatto, il bullone è rimbalzato sulla strada. La proprietaria del veicolo, residente nella zona, ha sporto regolare denuncia.

Con la denuncia scatteranno gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine, per di risalire al responsabile o ai responsabili. Non si esclude che il gesto possa essere stato compiuto da qualcuno che agisce dall’alto, sfruttando le finestre o i balconi dei palazzi che si affacciano sulla strada.

A preoccupare è soprattutto la ripetitività degli episodi. Nei giorni scorsi, infatti, un altro lancio di bulloni aveva danneggiato due auto nel cortile di un edificio poco distante. Già lo scorso febbraio, inoltre, alcuni bulloni avevano colpito una Mini parcheggiata sempre in via De Amicis.

Elementi che fanno ipotizzare che possa trattarsi di una sorta di “bersaglio” ricorrente o di un gesto reiterato nel tempo.





