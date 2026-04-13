Incidente sulla Sp 42 a Cosseria: due feriti al San Paolo

Incidente stradale intorno alle 19.30 di oggi lungo la strada provinciale 42, all’altezza del territorio comunale di Cosseria.

Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di uno scontro frontale. Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Rossa di Cengio e della Croce Rossa di Millesimo, insieme all’automedica del 118 e all’auto infermierizzata “India”.

Due le persone rimaste ferite, entrambe trasportate in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Savona. Le loro condizioni non sarebbero gravi.