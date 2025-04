Si aggrava la frana in zona porto: sospesa la circolazione sull'Aurelia all'altezza di Finale Ligure

AGGIORNAMENTO ORE 16.50: interviene Anas con una nota che afferma come la chiusura si renda necessaria "in via precauzionale a seguito dell'evento franoso verificatosi il 15 febbraio scorso".

Il percorso alternativo per i veicoli leggeri è costituito dalla provinciale 45 e dalla A10 per i mezzi pesanti. Sul posto è presente il personale dell'ente gestore per le verifiche tecniche e per la gestione della viabilità in sicurezza.

E' stata temporaneamente sospesa la circolazione sulla statale Aurelia all'altezza del porticciolo turistico di Capo San Donato a Finale Ligure, dove nelle ultime ore sembrerebbe essersi aggravata la situazione della frana che nelle scorse settimane ha coinvolto una porzione di versante sovrastante la sede stradale.

Ben visibile una voragine creatasi, probabilmente a causa delle piogge recenti, al di sotto di un terrazzo che sovrasta l'area dove stanno operando gli operai della ditta incaricata di mettere in sicurezza l'area.

Al momento sul posto sono presenti i rappresentanti dell'Amministrazione, tra cui il sindaco Berlangieri, col personale della Polizia locale che sta provvedendo a informare gli utenti della strada della sospensione, in attesa che giungano i tecnici addetti per le verifiche necessarie.

Difficoltà quindi per la situazione traffico, già fortemente messa sotto stress nel Finalese a causa del cantiere nella galleria Rocca Carpanea tra Finale e Feglino, con code e rallentamenti in particolare verso ponente.

