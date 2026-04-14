Carcare, falsi messaggi TARI ai cittadini. Il Comune: "Evitate di richiamare numeri sconosciuti e fornire dati personali"

Segnalate anche a Carcare numerose telefonate e messaggi, apparentemente riferiti agli uffici TARI, con richieste di contatto urgente e inviti a richiamare numeri sconosciuti.

Il Comune è intervenuto con una comunicazione ufficiale per mettere in guardia i cittadini: "L'ente non utilizza questo tipo di contatti telefonici o messaggistica per richieste urgenti o per la gestione della tassa sui rifiuti".

Secondo le segnalazioni raccolte, le comunicazioni avrebbero toni pressanti e farebbero riferimento a presunte irregolarità o aggiornamenti relativi alla TARI, inducendo i destinatari a ricontattare numeri non riconoscibili o a fornire dati personali.

L’amministrazione invita alla massima prudenza: "Si tratterebbe con ogni probabilità di tentativi di truffa, già registrati in altre aree e finalizzati al furto di informazioni sensibili".

Il messaggio del Comune è chiaro: "Non richiamare numeri sospetti, non condividere dati personali e verificare sempre le comunicazioni attraverso i canali istituzionali ufficiali".