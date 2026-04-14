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Attualità | 14 aprile 2026, 12:15

Carcare, falsi messaggi TARI ai cittadini. Il Comune: "Evitate di richiamare numeri sconosciuti e fornire dati personali"

L’amministrazione Mirri invita alla prudenza, segnalando che si tratta probabilmente di tentativi di truffa finalizzati al furto di dati sensibili

Carcare, falsi messaggi TARI ai cittadini. Il Comune: &quot;Evitate di richiamare numeri sconosciuti e fornire dati personali&quot;

Segnalate anche a Carcare numerose telefonate e messaggi, apparentemente riferiti agli uffici TARI, con richieste di contatto urgente e inviti a richiamare numeri sconosciuti.

Il Comune è intervenuto con una comunicazione ufficiale per mettere in guardia i cittadini: "L'ente non utilizza questo tipo di contatti telefonici o messaggistica per richieste urgenti o per la gestione della tassa sui rifiuti". 

Secondo le segnalazioni raccolte, le comunicazioni avrebbero toni pressanti e farebbero riferimento a presunte irregolarità o aggiornamenti relativi alla TARI, inducendo i destinatari a ricontattare numeri non riconoscibili o a fornire dati personali.

L’amministrazione invita alla massima prudenza: "Si tratterebbe con ogni probabilità di tentativi di truffa, già registrati in altre aree e finalizzati al furto di informazioni sensibili".

Il messaggio del Comune è chiaro: "Non richiamare numeri sospetti, non condividere dati personali e verificare sempre le comunicazioni attraverso i canali istituzionali ufficiali". 

Graziano De Valle

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