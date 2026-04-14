Savona, il corpo di un uomo rinvenuto senza vita nei boschi alle spalle della Rusca: indagano gli inquirenti

Macabro ritrovamento, nel pomeriggio odierno, nei boschi del primissimo entroterra di Savona nella zona boschiva alle spalle della Rusca.

Un passante, mentre si trovava poco dopo le 16 a passeggiare col proprio cane in un sentiero nei pressi di via Repusseno, ha infatti scorto nella boscaglia al di sotto del camminamento per alcuni metri nei pressi di un ruscello il corpo senza vita di una persona.

Immediata è partita la chiamata al numero unico d'emergenza 112 che ha attivato oltre i sanitari dell'automedica Sierra 1, i Vigili del fuoco e i tecnici del Soccorso Alpino per il recupero del cadavere.

Sul posto anche gli agenti della squadra mobile e della scientifica della Polizia di Stato.

Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un uomo di mezz'età, tra i 50 e i 60 anni, il cui corpo mostrava già alcuni segni evidenti di un'avanzato stato di decomposizione, che lascerebbero supporre una morte avvenuta all'incirca da una settimana-dieci giorni.

Il corpo, una volta recuperato, è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria, in attesa di comprenderne l'identità, in quanto l'uomo non aveva con sé i documenti (aveva solo con sé in accendino) e, graze al'autopsia che è stata disposta dal magistrato di turno, il Pubblico Ministero Claudio Martini, capire le cause che hanno portato al decesso.