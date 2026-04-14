A Cairo una passeggiata educativa con i cani: incontro su adozione e relazione

L’associazione “A spasso con Desy - Parco Canile di Cairo Montenotte”, con il patrocinio del Comune, domenica 19 aprile organizza un incontro formativo e di condivisione.

L’obiettivo è valorizzare l’educazione cinofila, esplorando il significato di “scegliere ed educare un cane”, comprendendo la profondità della relazione che si crea e l’importanza dell’ascolto, della sicurezza e della comprensione reciproca.

Dalle 9.30 alle 12.30 si svolgerà una camminata educativa attraverso le vie di Cairo, con il supporto di educatori e istruttori cinofili qualificati.

Per garantire la sicurezza e il benessere di tutti, si raccomanda l’uso di una pettorina e di un guinzaglio di almeno 1,5 metri (collari fissi tollerati; non sono ammessi collari a strozzo, semi-strozzati o guinzagli corti), nonché la dotazione di acqua (borraccia e ciotola) e di sacchetti per raccogliere le deiezioni. Tutti i cani partecipanti indosseranno una bandana arancione per “seguire la scia arancione”!

Alla passeggiata prenderanno parte anche alcuni cani del canile in cerca di adozione, accompagnati dai volontari di “A spasso con Desy”: un’opportunità per conoscerli e sceglierli se si è in cerca di un nuovo amico a quattro zampe.

L’evento è gratuito e le eventuali donazioni volontarie saranno devolute al canile per l’acquisto di un’asciugatrice.

Per informazioni: aspassocondesysassello@gmail.com. Tel. 351 4604161.