Savona, inaugurata nella sala della Stella Maris la mostra per gli 80 anni di Aned (FOTO)

E' stata inaugurata questa mattina nella sala della Stella Maris di Savona, la mostra curata dalla sezione ANED di Savona, in collaborazione con l’Associazione Musicale Rossini, dedicata alla storia degli 80 anni dell’Associazione Nazionale Ex Deportati nei campi nazisti.

La mostra racconta la nascita dell’ANED, quando nel novembre 1945 i sopravvissuti ai campi nazisti diedero vita a Torino all’associazione, per ricordare i loro compagni e le loro compagne che non fecero più ritorno dai lager.

L’ANED, nata per volontà di uomini e donne che avevano resistito dietro il filo spinato di Mauthausen, Auschwitz, Dachau e Ravensbrück — tra cui figure come Primo Levi, Gianfranco Maris, Liliana Segre e Lidia Beccaria Rolfi — vide anche il contributo dei sopravvissuti della provincia di Savona nella sua fondazione. In oltre ottant’anni di storia, l’ANED non si è mai divisa, mantenendo un forte impegno nell’opera di mutuo soccorso verso gli ex deportati che, con grande fatica, riuscirono a tornare alla vita dopo la liberazione.

"Fondamentale è stato il lavoro di conservazione della memoria rivolto alle future generazioni, iniziato dai familiari con i primi Viaggi della Memoria e proseguito negli anni con progetti sempre più ampi e strutturati destinati al mondo della scuola e delle università" spiegano da Aned.

La mostra, che resterà visitabile fino al 26 giugno, sarà aperta nei giorni di martedì, giovedì e venerdì dalle ore 16.00 alle 19.00.