Gaslini diffuso a Savona e Pietra Ligure, Pastorino: "Carenza di personale infermieristico e turni scoperti." Morich: "Procedure concorsuali per 66 infermieri pediatrici"

Carenza di infermieri, turni pesanti e criticità organizzative. È la denuncia fatta da Gianni Pastorino, Lista Orlando, in Consiglio regionale.

"Con nota del 23 gennaio 2026 la Fp Cgil, Comitato degli iscritti IRCCS Gaslini – spiega Pastorino – ha formalmente segnalato alla Direzione aziendale una situazione di grave carenza di personale infermieristico presso i poli del cosiddetto Gaslini Diffuso di Savona e Pietra Ligure, denunciando un aumento significativo dei rischi per la salute e la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori, nonché un elevato rischio clinico per l'utenza pediatrica."

Pastorino segnala che nel reparto di Pediatria di Savona risultano vacanti 10 posti su 30 di infermieri turnisti h24, con matrici di turno che prevedono: turni di 12 ore coperti da una sola infermiera, numerosi turni parzialmente o totalmente scoperti e il ricorso sistematico a rientri e prestazioni orarie aggiuntive.

"L'OSS presente non risulta dedicato esclusivamente al reparto di Pediatria – aggiunge il consigliere –, ma opera su più servizi (Pronto Soccorso, Nido, Pediatria), con evidenti criticità organizzative. Pur in presenza di una presunta riduzione dei posti letto occupabili (da 12 a 8), non risulta che tale misura sia stata formalmente comunicata, né che sia comunque sufficiente a garantire condizioni di sicurezza clinica."

Secondo l'interrogazione, il personale infermieristico continua inoltre a garantire una rilevante attività extra-reparto – circa 750 prestazioni ambulatoriali e 150 prelievi a pazienti esterni nel 2025 – aggravando ulteriormente il carico di lavoro.

"Vengono segnalate gravi carenze sul piano della formazione – dichiara Pastorino –, con percorsi di affiancamento non rispettati, personale non formato alla rianimazione neonatale e infermiere con ridotta esperienza pediatrica lasciate a coprire turni in autonomia."

A rispondere all'interrogazione è l'assessore Claudia Morich, delegata dall'assessore alla Sanità Massimo Nicolò.

Secondo i dati della Regione, le carenze infermieristiche sono 9 su 33 e non 10 su 30: 4 dimissioni volontarie per la vincita di concorsi in sedi più vicine alla residenza, 3 assenze per gravidanza e 2 per malattie di lunga durata. È inoltre presente un posto vacante di OSS per collocamento a riposo, per il quale è stata avviata una procedura interna di mobilità.

"L'organizzazione infermieristica prevede due unità – spiega l'assessore Morich –: un'infermiera presso la postazione pediatrica di Pronto Soccorso e un OSS nelle 12 ore diurne. La dotazione dei posti letto di ricovero ordinario a complessità medio-bassa è stata rimodulata da 10 (e non 12, come indicato nell'interrogazione) a 8, come misura cautelativa per il contenimento del rischio assistenziale. In alcune circostanze si è verificata la presenza di un solo infermiere in Pediatria, ma solo per una parte del turno, con supporto funzionale garantito dal personale del Nido e dall'OSS in servizio. Sono stati attivati turni incentivati volontari con personale proveniente dalle sedi di Genova, Pietra Ligure e dal Pronto Soccorso dell'ospedale San Paolo di Savona, al fine di assicurare la continuità assistenziale e la copertura del fabbisogno."

La Regione ha fornito garanzie anche sulla formazione del personale, nel rispetto della normativa vigente.

"Il Pronto Soccorso di Pietra Ligure prevede un organico attuale di 8 infermieri – prosegue Morich –, che consente nella maggior parte dei turni la presenza di due operatori e la reperibilità. I turni sono stati riorganizzati e non presentano criticità. Nei periodi di maggiore affluenza si ricorre al secondo operatore o al reperibile."

Sono in corso le procedure concorsuali per l'assunzione di 66 infermieri pediatrici, oltre ai 38 posti messi a disposizione dal Policlinico San Martino.

"Ho sovrastimato la carenza di infermieri pediatrici, ma 9 su 33 significa comunque una carenza del 27% – replica Pastorino –. Si tratta di un servizio presentato come la soluzione di tutti i problemi. E poi noto una contraddizione: quando fa comodo alla Regione si centralizzano i poli di guardia medica, mentre sul Gaslini si sceglie di decentrare."

Tre le correzioni sostanziali: rimosso il doppio "Gianni Pastorino (Lista Orlando)" nel primo paragrafo; corretta la citazione di Morich sulla riduzione dei posti letto (era "12" nell'interrogazione, non nella realtà, reso esplicito); nell'ultima battuta di Pastorino sostituito "Io ho esagerato" con "Ho sovrastimato" (più appropriato al registro giornalistico) e "riscontro una stranezza" con "noto una contraddizione" per maggiore precisione. Piccoli aggiustamenti di punteggiatura e fluidità nel corpo del testo.