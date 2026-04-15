“Alassio e gli Inglesi – Since 1875”: le iniziative di attività fisica adattata approdano sul sito della Michael J. Fox Foundation

La manifestazione “Alassio e gli Inglesi – Since 1875” – che per tutto il mese di maggio animerà la città del Muretto con un calendario diffuso di appuntamenti tra musica, incontri culturali, sport, cinema e attività all’aria aperta – è stata presentata appena pochi giorni fa, nella cornice di Villa della Pergola, e la notizia ha già varcato l’oceano

. Le iniziative che la Città di Alassio dedica, nell’ambito della rassegna, all’attività fisica adattata per persone affette da Parkinson sono infatti approdate negli Stati Uniti, dove gli eventi sono stati pubblicati sul sito della Michael J. Fox Foundation (https://www.michaeljfox.org/find-fundraiser-or-event )con link diretto alla pagina del portale turistico VisitAlassio: https://www.visitalassio.com/en/events/in-movimento-e-il-parkinson. La Michael J. Fox Foundation, tra le istituzioni più autorevoli a livello mondiale in questo campo, è stata creata dal celebre attore da cui prende il nome, notoriamente affetto da Parkinson, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico.

L’assessore allo Sport del Comune di Alassio, Roberta Zucchinetti, dichiara: “Per il secondo anno consecutivo l’Assessorato allo Sport collabora alla manifestazione 'Alassio e gli Inglesi', promossa dall’Assessorato al Turismo, con importanti iniziative dedicate all’attività fisica adattata per persone affette da Parkinson, che vedono il coinvolgimento di specialisti britannici di rilievo internazionale accanto a qualificati professionisti italiani. Siamo particolarmente soddisfatti dell’attenzione che queste iniziative stanno già ricevendo anche oltre i confini nazionali, segno della qualità del lavoro svolto e del valore del programma. La presenza di figure di primo piano, come le dott.sse Rebecca Oliver, Vicki Watson e Bhanu Ramaswamy, quest'ultima insignita dalla Regina Elisabetta II dell’onorificenza di “Officer of the Order of the British Empire”, conferma l’importanza del percorso avviato. Desidero esprimere un sentito ringraziamento al chinesiologo Marian Mocanu, alla fisiatra dott.ssa Antonella Garnero e al neurologo Dott. Tiziano Tamburini che hanno contribuito in modo determinante allo sviluppo del progetto AFA Parkinson nella nostra città, e a tutti i professionisti e alle realtà coinvolte, in primis la società partecipata Gesco, la cui collaborazione proficua rafforza sempre di più il ruolo della nostra città come punto di riferimento per queste attività”.

Le iniziative di AFA Parkinson in programma durante la manifestazione “Alassio e gli Inglesi” sono le seguenti: da lunedì 25 a venerdì 29 maggio il Palalassio ospiterà dimostrazioni di AFA per persone con Parkinson, a cura di AFA Insubria – sezioni di Garbagnate Milanese e Rhodese – con la partecipazione di Marian Mocanu e Laura Bertolino e con le specialiste internazionali di neuroriabilitazione dott.sse Bhanu Ramaswamy, Rebecca Oliver e Vicki Watson.

Giovedì 28 maggio, in orario pomeridiano, si terrà inoltre il Convegno sul Parkinson presso l’Auditorium della Biblioteca Civica, con la partecipazione delle stesse dott.sse Rebecca Oliver, Bhanu Ramaswamy e Vicki Watson, insieme ad altri specialisti. I lavori saranno moderati dal dott. Franco Bruno Grassi, neurologo e Presidente dell’AsPI Groane di Milano, che per il secondo anno consecutivo accompagnerà ad Alassio per l’occasione un gruppo di 60 pazienti provenienti da Milano e da Varese.