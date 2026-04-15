Laigueglia, "Sci di fondo on the beach" per sostenere la Fondazione Airc: squadre da Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna

Conto alla rovescia per la nuova edizione di “Sci di fondo on the beach” per sostenere la Fondazione Airc, che si terrà a Laigueglia sabato 9 maggio. A guidare il fronte delle presenze sono i team piemontesi di Pragelato e Valle Pesio, pilastri della tradizione subalpina, affiancati dalla solidità lombarda rappresentata dai poli di Clusone e Varese. A chiudere il cerchio alpino, la prestigiosa delegazione valdostana di Torgnon, da sempre fucina di talenti. La vera notizia dell’anno è però l’apertura dei confini agonistici: per la prima volta si registra la partecipazione di team dell’Appennino emiliano, a testimonianza di come lo sci di fondo stia vivendo una nuova primavera anche in Emilia-Romagna.

A dare lustro al movimento, un parterre di testimonial d’eccezione che incarna la storia e il futuro degli sport invernali. Si registra il gradito ritorno di Elisa Brocard, la cui esperienza olimpica resta un faro per i giovani, insieme alla carismatica Alessandra Merlin. A loro si uniscono il campione del biathlon Dominik Windisch e Gaia Brunello, formando un gruppo di mentor capace di ispirare le nuove generazioni.

Proprio tra i giovani brilla la stella di Federico Castelletti. Il talento dello Sci Club 13 di Clusone è l’uomo copertina di questa stagione: ai recenti Campionati Italiani Under 16 Castelletti ha dominato la scena conquistando ben tre medaglie. Due ori pesantissimi sono arrivati nella prova individuale sprint e nella staffetta a squadre, seguiti da un prestigioso argento nella prova distance. Risultati che certificano la crescita tecnica di un atleta completo, capace di abbinare esplosività e resistenza.

L’appuntamento non sarà quindi solo una sfida sulla sabbia del borgo marinaro, ma una festa dello sport che unisce il mare alle Alpi e agli Appennini sotto lo sguardo dei grandi campioni del passato e del presente.