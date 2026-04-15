Pietra Ligure lancia “Le Grandi Notti”: tre eventi per animare e vivere la città da maggio a ottobre

Tre serate, tre atmosfere diverse e un unico filo conduttore: trasformare Pietra Ligure in un grande palcoscenico a cielo aperto. Nasce così “Le Grandi Notti di Pietra”, il nuovo format dedicato al divertimento diffuso che accompagnerà il centro cittadino dalla primavera all’autunno.

Il progetto prende forma dalla collaborazione tra l’Amministrazione comunale e l’associazione “Facciamo Centro”, con l’obiettivo di valorizzare il territorio, sostenere il commercio locale e offrire a residenti e turisti esperienze immersive. “Tre notti. Tre esperienze. Un’unica grande energia” è lo slogan scelto per sintetizzare l’iniziativa.

Il calendario prevede tre eventi, ciascuno caratterizzato da una propria identità. Si parte il 2 maggio 2026 con la “Notte Fucsia”, “un’esplosione di colore e di energia” che darà il via alla stagione, trasformando il centro in uno spazio animato da musica, spettacoli e negozi aperti, “evocando le prime, travolgenti notti d’estate”. Il secondo appuntamento sarà il 22 luglio con la “Notte Bianca”, definita “l’appuntamento clou dell’estate”, che trasformerà la città in “un grande palcoscenico a cielo aperto con concerti, dj set, artisti di strada, street food e shopping sotto le stelle”, “un’unica, gigantesca festa che coinvolge tutta la città fino a notte fonda”. Infine, il 31 ottobre, la “Notte Nera” accompagnerà la ricorrenza di Halloween, quando Pietra Ligure si trasformerà in “uno scenario noir suggestivo e misterioso, carico di fascino”.

“Le Grandi Notti di Pietra rappresentano un progetto strategico per la nostra città - dichiarano il sindaco Luigi De Vincenzi e l’assessore al Turismo Daniele Rembado -. Abbiamo voluto creare un format innovativo capace di unire intrattenimento, valorizzazione del territorio e sostegno concreto alle attività commerciali. Quando cala il sole, la città si trasforma: le vie e le piazze del centro storico si accendono di luci e si riempiono di musica e migliaia di persone si ritrovano per vivere notti indimenticabili all’insegna dell’energia, della condivisione e del divertimento”.

“Dj set, spettacoli dal vivo, street food, shopping serale e animazione diffusa danno vita a un’esperienza urbana dinamica e contemporanea. Tre eventi pensati per coinvolgere tutte le generazioni e per rendere Pietra Ligure sempre più attrattiva, viva e dinamica - proseguono -. Si tratta di un’iniziativa che rafforza il senso di comunità e allo stesso tempo promuove il nostro territorio verso un pubblico sempre più ampio. Vogliamo offrire non solo eventi, ma esperienze: momenti da vivere insieme, che restino nella memoria di chi partecipa e che contribuiscano a costruire l’identità turistica della nostra città”.

Sulla stessa linea anche il presidente di “Facciamo Centro”, Renata Gibbone: “Le Grandi Notti di Pietra nascono dalla volontà condivisa di creare occasioni concrete per animare il paese e sostenere le attività locali. È un progetto costruito insieme, che mette al centro collaborazione, energia e voglia di fare, per offrire a cittadini e visitatori serate coinvolgenti e di qualità”.