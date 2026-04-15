Savona, venerdì 17 aprile l’Assemblea ordinaria di Storia Patria alla presenza del sindaco Russo

Il principale appuntamento annuale di Storia Patria, l’Assemblea ordinaria con la presentazione dl volume di «Atti e Memorie», si svolgerà nella sala Rossa del Municipio di Savona con la presenza di Marco Russo, sindaco della Città (venerdì 17 aprile, ore 15.00, Municipio di Savona, piazza Sisto IV). Il volume è stato pubblicato con il contributo delle Fondazioni De Mari e Donini Pollero e la sua parte miscellanea è stata dedicata alla memoria di Cesare Donini.

La prima parte dell’evento sarà aperta a tutti per la presentazione del volume annuale, quest’anno particolarmente ricco di studi inediti destinati, come sempre, a diventare patrimonio culturale della città e unica rivista savonese indicata nell’elenco Anvur (Azienda Nazionale Valutazione dell’Università e della Ricerca, area 10).

A seguire, riservata alle Socie e ai Soci, si svolgerà la consueta Assemblea annuale ordinaria, dove saranno presentati i risultati di bilancio del 2025, il bilancio previsionale del 2026 e le iniziative per l’anno in corso.

Il volume di «Atti e Memorie» è stato curato dalla Commissione Atti e pubblicazioni sociali, costituita da Furio Ciciliot (coordinatore), Maura Fortunati, Carlo Varaldo e dal presidente della Società, Danilo Bruno