Fior d’Albenga 2026 tra cibo, territorio e innovazione. Un fine settimana all'insegna di divulgazione, gastronomia e DJ set

Non solo fiori, ma anche cultura, divulgazione e occasioni di confronto. Così Fior d’Albenga 2026 si conferma un appuntamento capace di intrecciare natura, saperi e storie, offrendo al pubblico un ricco calendario di incontri con protagonisti di rilievo.
Come in occasione dei tre appuntamenti, con altrettante voci autorevoli e un unico filo conduttore, ossia il legame con il territorio e con uno stile di vita consapevole, che attendono i visitatori nel prossimo fine settimana.
Si parte venerdì 17 aprile, alle ore 17.00 presso l’Auditorium San Carlo, con Stefano Vendrame, biologo nutrizionista e divulgatore seguito da oltre 230.000 iscritti su YouTube, che presenterà il libro “Carnivori o vegani? Guida all’alimentazione ragionevole”. Un’occasione per approfondire, con approccio scientifico e accessibile, i temi legati alla nutrizione.
Sabato 18 aprile doppio appuntamento. Alle ore 17.30, presso il Frantoio Sommariva Tradizione Agricola, Enrica Monzani, ricercatrice culinaria e insegnante di cucina nota come A Small Kitchen in Genova, presenterà “Liguria in cucina”, in un incontro organizzato dalla Libreria San Michele dedicato alla tradizione gastronomica ligure.
Nel pomeriggio, in piazza IV Novembre, spazio alla musica e all’innovazione con Francesco Quarna, voce di Radio Deejay e vignaiolo artigianale, protagonista del talk “L’arte del mix, produrre, raccontare, innovare” alle ore 16.00, seguito dal DJ set alle ore 18.30.
Un programma che arricchisce ulteriormente il calendario della manifestazione, confermando Fior d’Albenga come un evento capace di valorizzare il territorio attraverso esperienze culturali, enogastronomiche e di intrattenimento.
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