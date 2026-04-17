Fa strike con 4 auto parcheggiate danneggiandole pesantemente: maxi incidente in via Ferraris (FOTO)

Fa strike di quattro auto a lato della strada di via Ferraris a Vado e richiede poi l'intervento dei soccorsi.

Un'auto questa notte intorno alle 3.30 in direzione del centro nella galleria ha colpito i mezzi danneggiandoli pesantemente dalla parte posteriore, passando per l'anteriore e una fiancata.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Croce d'Oro di Albissola Marina che ha trasportato il ferito, un 50enne, in codice giallo all'ospedale San Paolo. La polizia stradale si è occupata di rilevare il sinistro.

Intorno alle 7.30 invece si è verificato uno scontro tra un camion e una moto nei pressi della rotatoria sempre della stessa via. Il ferito con lievi ferite è stato portato dalla Croce Bianca di Savona al nosocomio savonese. La polizia locale ha regolato il traffico e rilevato l'incidente.