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Cronaca | 17 aprile 2026, 12:42

Fa strike con 4 auto parcheggiate danneggiandole pesantemente: maxi incidente in via Ferraris (FOTO)

L'uomo alla guida è stato trasportato in ospedale. In mattinata nella stessa via scontro camion-moto

Fa strike di quattro auto a lato della strada di via Ferraris a Vado e richiede poi l'intervento dei soccorsi.

Un'auto questa notte intorno alle 3.30 in direzione del centro nella galleria ha colpito i mezzi danneggiandoli pesantemente dalla parte posteriore, passando per l'anteriore e una fiancata.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Croce d'Oro di Albissola Marina che ha trasportato il ferito, un 50enne, in codice giallo all'ospedale San Paolo. La polizia stradale si è occupata di rilevare il sinistro.

Intorno alle 7.30 invece si è verificato uno scontro tra un camion e una moto nei pressi della rotatoria sempre della stessa via. Il ferito con lievi ferite è stato portato dalla Croce Bianca di Savona al nosocomio savonese. La polizia locale ha regolato il traffico e rilevato l'incidente.

Luciano Parodi

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