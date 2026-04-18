Savona, il Comune approva tre nuovi patti di collaborazione con associazioni e cittadini tra arte pubblica, doposcuola e rigenerazione urbana

Il Comune continua a puntare sulla collaborazione con i cittadini , associazioni e gruppi informali per la cura, la valorizzazione, ma anche la presa di coscienza dell patrimonio dei beni comuni urbani. C

La Giunta comunale ha approvato la delibera presentata dall'assessora Grabriella Branca per tre nuovi patti di collaborazione che interesseranno diversi ambiti della vita cittadina: cultura, inclusione sociale e rigenerazione di spazi verdi.

La decisione si inserisce nel solco del regolamento comunale approvato nel 2022, che regolamenta la collaborazione tra amministrazione e cittadini che intendono impegnarsi per la città, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale previsto dall’articolo 118 della Costituzione. L’obiettivo è coinvolgere direttamente la comunità nella gestione e nella riqualificazione degli spazi pubblici, migliorando la qualità della vita e favorendo processi partecipativi.

Tra i progetti approvati c’è “Spazio Selvatico”, promosso dall’associazione Après la nuit. L’iniziativa riguarda la valorizzazione di un muro che si trova in piazza Vacciuoli, che verrà trasformato in uno spazio di sperimentazione culturale aperto soprattutto ai giovani under 30. Sono previste esposizioni, installazioni artistiche e interventi site-specific, con il coinvolgimento di artisti, studenti e realtà creative locali. Il Comune supporterà il progetto mettendo a disposizione gratuitamente lo spazio e garantendo il supporto organizzativo e la promozione attraverso i propri canali.

Forte attenzione anche al sociale con il progetto “Porto Sicuro”, proposto da un gruppo informale. L’iniziativa coinvolge il Comitato territoriale dle centro e prevede l’attivazione di un servizio di doposcuola gratuito per alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado in difficoltà, oltre a un servizio di baby-sitting per bambini dai tre anni in su. Quest’ultimo è pensato per permettere ai genitori, in particolare le mamme sole o senza in aiuto in famiglia che frequentano i corsi del CPIA ma che dovrebbero rinunciare ai corsi per prendersi cura dei propri figli. L’amministrazione comunale contribuirà mettendo a disposizione locali idonei, materiali di consumo e garantendo la copertura assicurativa per volontari e partecipanti.

Il terzo progetto approvato è “Oltre la serra, radici di comunità, semi di cultura”, promosso dall’associazione Auser Savona ODV, in continuità con l’esperienza di “Giardinetti365”. L’intervento si concentra sui giardini Baden Powell di via Amendola e punta alla valorizzazione della serra comunale e del patrimonio botanico presente, che comprende oltre mille esemplari di cactacee. L’obiettivo è trasformare l’area in un vero e proprio giardino botanico, con la creazione di un semenzaio, attività di orti sociali e iniziative rivolte a tutte le fasce d’età per favorire inclusione sociale e relazioni intergenerazionali. Prevista anche l’installazione di una teca per il bookcrossing e l’organizzazione di eventi educativi e ricreativi.

Per questo progetto il Comune metterà a disposizione i locali della serra, gli orti urbani e, nei limiti delle disponibilità, materiali e utenze necessarie allo svolgimento delle attività

"Siamo molto soddisfatti per questi nuovi patti – spiega l'assessora Gabriella Branca – sia nuovi sia upgrade come quello relativo ai Giardini Baden Powell e nello specifico relativo alla serra delle piante succulente dove i ragazzi di Isforcoop, con la collaborazione del professor Giuggi dell'Università di Genova , stanno facendo una catalogazione di tutte le piante succulente. Questo permetterà di entrare poi nel circuito dei giardini botanici. Ci ha inoltre fatto molto piacere che i Giadini Baden Powell e il Patto di collaborazione dei giardini sia stato oggetto anche di una puntata del programma Linea Verde Italia".