Savona, si stacca un pezzo di muraglione del Priamar, passerella chiusa per motivi di sicurezza

La passerella sopraelevata del Priamar è stata chiusa al pubblico dopo il distacco di una porzione di muraglione della fortezza, avvenuto nei giorni scorsi. Secondo le prime informazioni, il cedimento potrebbe essere stato causato anche dal forte vento che ha interessato la zona nei giorni scorsi.

A intervenire inizialmente è stata la Polizia Locale, che ha attivato le procedure previste in questi casi per garantire la sicurezza dell’area. i Vigili del Fuoco, che hanno effettuato un primo sopralluogo e disposto la chiusura della passeggiata, per questioni di sicurezza.

Il Comune spiega che l’area resta chiusa al passaggio per garantire la sicurezza, in attesa di ulteriori verifiche tecniche. Nei prossimi giorni è previsto l’intervento di rocciatori specializzati, che avranno il compito di controllare la stabilità del muraglione e individuare eventuali ulteriori criticità o di possibili altri distacchi.

Solo al termine degli accertamenti sarà possibile programma gli interventi da fare w valutare i tempi di riapertura della passeggiata, che resta per il momento interdetta al passaggio.