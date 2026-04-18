Cairo, 80 anni per il Dancing La Perla: qui hanno cantato Modugno, Mina, Patty Pravo e Al Bano

Giovedì sera il Dancing La Perla di Cairo Montenotte ha festeggiato i suoi 80 anni di attività con una serata speciale all’insegna della musica e della convivialità. Sul palco si sono alternati gli ospiti della serata — Federica Cocco, Matteo Bensi, Walter e Antonella Marchini, accompagnati dall’Orchestra I Caravel — che hanno animato la festa davanti a un pubblico numeroso. Un brindisi e una fetta di torta offerti a tutti i presenti hanno segnato simbolicamente l’anniversario di uno dei locali storici del territorio.

La ricorrenza è stata anche l’occasione per ripercorrere una storia iniziata nel 1946, quando Gigi Bagnasco, trasportatore con la passione per il ballo, organizzò una serata danzante per inaugurare la nuova autorimessa in corso Martiri della Libertà. Da quell’iniziativa nacque un’attività destinata a crescere rapidamente, fino a diventare un luogo conosciuto ben oltre i confini della Val Bormida.

Negli anni Cinquanta, con l’ampliamento e la ristrutturazione del locale, La Perla si affermò come una delle sale da ballo più frequentate della zona. Nel periodo d’oro, soprattutto tra gli anni Sessanta e Settanta, il dancing richiamava pubblico anche dal Piemonte e dalla Riviera ligure. Non solo il sabato sera: anche la domenica pomeriggio la pista si riempiva di coppie e famiglie, trasformando il locale in un vero punto di aggregazione sociale.

Sul palco si sono alternati artisti che hanno segnato la storia della musica italiana, da Claudio Villa a Nilla Pizzi, da Domenico Modugno a Ornella Vanoni, fino a interpreti molto popolari come Rocky Roberts, Patty Pravo, Al Bano, Mina e Gianni Morandi. La presenza di nomi così importanti ha contribuito a consolidare la fama del locale nel corso dei decenni.

Foto concessa da Marino Facello

La Perla ha attraversato diverse fasi, adattandosi ai cambiamenti dei gusti musicali e del pubblico. Dopo il passaggio di gestione negli anni Ottanta e la successiva chiusura nel 1993, il locale ha conosciuto una nuova stagione nel 2000, quando è stato riaperto grazie all’impegno della nipote del fondatore, Marcella Bagnasco, insieme al marito Ottavio Brandone.

Oggi, a ottant’anni dalla prima serata danzante, La Perla continua a rappresentare una presenza significativa nella vita sociale di Cairo Montenotte. La festa di giovedì sera ha confermato il legame tra il locale e il suo pubblico, celebrando una storia fatta di musica, incontri e tradizioni che continuano ancora oggi.