 / Attualità

Attualità | 18 aprile 2026, 11:30

Residenza universitaria sul Priamar, la Regione stanzia 1 milione e 332mila euro per il recupero del bastione di San Bernardo

Il Ministero aveva già stanziato 5 milioni di euro. Obiettivo ricavare 40 posti letto

Residenza universitaria sul Priamar, la Regione stanzia 1 milione e 332mila euro per il recupero del bastione di San Bernardo

“Tra i principali interventi approvati in Giunta regionale e finanziati dal Fondo Strategico Regionale figurano lo stanziamento di oltre 3 milioni e 300 mila euro per avviare i cantieri a Savona, dove all’interno della fortezza del Priamar sorgerà finalmente una nuova residenza universitaria, e completare i lavori nella residenza all’ex clinica chirurgica San Martino a Genova, di prossima inaugurazione”. 

Lo annuncia il vicepresidente della Regione Liguria e assessore all’Università Simona Ferro.

“Avevamo promesso a Savona, polo universitario di grande rilievo per il territorio, la realizzazione di una nuova residenza e stiamo mantenendo l’impegno, anche grazie al sostegno del Governo – prosegue Ferro – La nuova struttura di Genova, invece, contribuirà a rispondere in modo concreto alla crescente domanda di alloggi da parte degli studenti fuori sede, sempre più numerosi anche in virtù dell’aumentata attrattività del nostro ateneo, che secondo recenti rilevazioni si colloca tra le migliori al mondo in specifiche discipline come informatica, ingegneria elettronica e civile, farmacia e matematica”.

Nel dettaglio, a Savona l’intervento al Priamar prevede il recupero del Bastione di San Bernardo e del relativo cellulario ottocentesco, per un importo complessivo di circa 1 milione e 332 mila euro, che si somma al contributo ministeriale di 5 milioni, con l'obiettivo finale di ricavare circa 40 posti letto. A Genova, invece, saranno impiegati 2 milioni di euro per i lotti A e B dell’ex clinica chirurgica San Martino, che potrà ospitare 319 alloggi.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD APRILE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Aprile 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium