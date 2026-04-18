Savona, mondo politico in lutto: è scomparso l'ex Senatore Sergio Cappelli

Mondo politico savonese in lutto. È scomparso all'età di 75 anni l'ex Senatore Sergio Cappelli.
Laureato in ingegneria, nel 1990 diventò consigliere comunale a Savona nella file della Lega Nord (fu anche segretario provinciale del Carroccio) e due anni dopo viene eletto al Senato confermando il proprio seggio anche alle elezioni del 1994.
Lo stesso anno venne nominato Sottosegretario di Stato al Ministero dei Trasporti e della Navigazione del primo Governo guidato da Silvio Berlusconi.
Lasciò poi il partito leghista dopo la caduta dell'esecutivo e passò alla Lega Italiana Federalista dove fu coordinatore federale.
Alle politiche del 1996 si ricandidò nel collegio uninominale del Senato di Savona ma non venne eletto.
Fu presidente del movimento civico "AltraSavona" e si candidò in seguito nel 2009 alle elezioni provinciali di Savona a capo della lista "Altra Provincia" ma raccolse solo l'1.7% dei voti.
Per diversi anni aveva vissuto a Cuba.