Premio nazionale di poesia "Giovani Senza Confini": la 25esima edizione dedicata agli amici a quattro zampe

L’associazione culturale Alberto Peluffo organizza il premio nazionale di poesia Giovani Senza Confini. Ogni anno viene proposto un tema da trattare: l’edizione numero venticinque sarà dedicata ai nostri amici a quattro zampe. Infatti il tema da seguire sarà: Gli occhi di un animale hanno il potere di parlare uno straordinario linguaggio.

Questo tema ha il solo scopo di delineare l’argomento di questa edizione e non è da utilizzare come titolo della poesia. Il concorso comprende la sezione adulti (da 18 anni in su) e la sezione bambini/ragazzi (da 6 a 17 anni). Possono partecipare alla sezione bambini/ragazzi anche classi della scuola primaria e secondaria con un elaborato individuale. Gli elaborati non dovranno superare i trenta versi. Si partecipa con una poesia in lingua italiana da inviare in due copie: su una sola di esse, destinata alla segreteria, occorre scrivere nome, cognome, età, indirizzo, recapito telefonico, mail dell’autore ed eventuale iscrizione S.I.A.E. L’altra copia resterà anonima.

Le duplici copie dovranno pervenire entro venerdì 29 maggio 2026 a scelta tra le seguenti modalità: via mail all’indirizzo giovanisenzaconfini01@gmail.com . Via posta normale a Concorso nazionale di poesia Giovani Senza Confini, via al ponte, 31/1 – 16016 - Cogoleto - (Genova). La partecipazione al concorso è GRATUITA. La giuria selezionerà le prime tre poesie di entrambe le sezioni e si riserverà il diritto di nominare eventuali menzioni speciali. Fiore al’occhiello di questo concorso è il fatto che la poesia prima classificata di entrambe le sezioni e le menzioni speciali, verranno scritte su piastrella e poste sul Lungomare Sandro Pertini di Celle Ligure, all’altezza della località Bouffou, nella galleria dedicata al concorso. Le nuove piastrelle verranno sistemate sabato 5 settembre 2026 alle ore 18.

Tutti i partecipanti al concorso sono invitati a presenziare a questo evento che si volge con i patrocini dei comuni di Varazze e Celle Ligure. In questa occasione, come vuole la tradizione, verrà presentato per la prima volta il tema della successiva edizione. Per informazioni sul concorso scrivere all’indirizzo mail giovanisenzaconfini01@gmail.com oppure ad abaco3576@gmail.com