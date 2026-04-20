Evento e degustazione a Sanremo: una notte dedicata all’Essenza della Riviera, l’Olio EVO Taggiasco con Le Delizie del Cupin

Il ponente ligure non è solo mare e canzoni; è una terra che affonda le radici nel legno nodoso degli ulivi secolari. Mercoledì 22 Aprile, sotto le luci soffuse di Sanremo, l’appuntamento è con la tradizione più pura: una serata di degustazione interamente dedicata all’Olio Taggiasco, firmata da Le Delizie del Cupin in collaborazione con il Bar Stra-Ordinario di Sanremo.
Un viaggio sensoriale a passo lento
L'evento si terrà in Corso Garibaldi 191 presso il Bar Stra-Ordinario, a due passi dallo storico Casinò, dove l'eleganza della città incontra il sapore rustico e raffinato della nostra terra.
Durante la serata, gli ospiti saranno guidati in un percorso che tocca tre punti fondamentali:
- Degustazione guidata: impara a riconoscere le sfumature dorate e le note fruttate del vero olio extravergine in comparazione con altri olii, in un ambiente rilassato senza troppi termini tecnici.
- Olio Evo Taggiasco selezionato: protagonista assoluto, versato su pane croccante per esaltarne ogni molecola.
- Racconti e tradizione: storie di uliveti e di una passione tramandata di generazione in generazione.
"Un'esperienza da assaporare, non solo da vivere." — Un invito a riscoprire la lentezza e la qualità che solo un prodotto artigianale sa offrire.
Come partecipare
L’atmosfera sarà intima e i posti, proprio per garantire la qualità del racconto, sono limitati. La buona notizia? L’ingresso è gratuito, ma la prenotazione è assolutamente obbligatoria per non restare a bocca asciutta.
- Quando: mercoledì 22 aprile 2026, ore 20:30.
- Dove: Bar Stra-Ordinario, Corso Garibaldi 191, Sanremo.
- Prenotazioni: Invia un messaggio WhatsApp al numero 349 848 7639.
Preparate il palato: la Liguria più autentica vi aspetta a tavola con Le Delizie del Cupin